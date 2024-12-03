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Рогов назвал послание Шольца Путину лицемерным
Рогов назвал послание Шольца Путину лицемерным - РИА Новости, 03.12.2024
Рогов назвал послание Шольца Путину лицемерным
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:05
2024-12-03T16:05
2024-12-03T16:11
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерным послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России. Ранее Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет. "Послание Шольца лицемерно. Сначала Шольц звонит нашему президенту, пытаясь показать, что он что-то делает для достижения мира на постукраинском пространстве, а затем льет мед в уши Зеленскому, рассказывая о дальнейшем накачивании его режима оружием", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, своим посланием Шольц в очередной раз показал, что намерен и дальше "зарабатывать на войне" и "грабить свой народ", поддерживая киевский режим.
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Владимир Рогов, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина, Киев
Рогов назвал послание Шольца Путину лицемерным
Рогов назвал послание Шольца Путину о поддержке Киева лицемерным