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Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция
Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция - РИА Новости, 03.12.2024
Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция
Президент России Владимир Путин посещает исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:02
2024-12-03T16:02
2024-12-03T16:02
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Президент России Владимир Путин посещает исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова.
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4.7
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Путин в центре травматологии и ортопедии имени Приорова
Путин в центре травматологии и ортопедии имени Приорова
2024-12-03T16:02
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PT102M18S
РИА Новости
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5
4.7
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Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция
Президент России Владимир Путин посещает исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова.
2024-12-03T16:02
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PT102M18S
Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин посещает исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова.