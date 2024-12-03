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Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция - РИА Новости, 03.12.2024
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16:02 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/putin-1987114865.html
Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция
Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция - РИА Новости, 03.12.2024
Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция
Президент России Владимир Путин посещает исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова. РИА Новости, 03.12.2024
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Президент России Владимир Путин посещает исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова.
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Путин в центре травматологии и ортопедии имени Приорова
Путин в центре травматологии и ортопедии имени Приорова
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Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция
Президент России Владимир Путин посещает исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова.
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Визит Путина в центр травматологии и ортопедии имени Приорова. Трансляция

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Президент России Владимир Путин посещает исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова.
 
 
 
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