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Путин прибыл в центр, где проходят реабилитацию раненые бойцы СВО - РИА Новости, 03.12.2024
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15:53 03.12.2024 (обновлено: 15:59 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/putin-1987114450.html
Путин прибыл в центр, где проходят реабилитацию раненые бойцы СВО
Путин прибыл в центр, где проходят реабилитацию раненые бойцы СВО - РИА Новости, 03.12.2024
Путин прибыл в центр, где проходят реабилитацию раненые бойцы СВО
Президент России Владимир Путин прибыл в АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы и проходят реабилитацию... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:53
2024-12-03T15:59
россия
владимир путин
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО. Путин посещает центр в Международный день инвалидов, который был провозглашен Генассамблеей ООН в 1992 году и отмечается ежегодно 3 декабря. АО "ЦИТО" занимается выпуском широкого ассортимента индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичных протезов и ортопедических аппаратов на нижние и верхние конечности. При изготовлении протезно-ортопедических изделий предприятие активно использует комплектующие собственного производства, это позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок. АО "ЦИТО" активно занимается протезированием военнослужащих - участников СВО. Как уточнили на предприятии, с мая 2022 года по настоящее время изготовлено свыше 5000 протезов верхних и нижних конечностей.
https://ria.ru/20241201/putin-1986724616.html
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россия, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Путин прибыл в центр, где проходят реабилитацию раненые бойцы СВО

Путин прибыл в Центр инновационных технологий в ортопедии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО.
Путин посещает центр в Международный день инвалидов, который был провозглашен Генассамблеей ООН в 1992 году и отмечается ежегодно 3 декабря.
АО "ЦИТО" занимается выпуском широкого ассортимента индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичных протезов и ортопедических аппаратов на нижние и верхние конечности. При изготовлении протезно-ортопедических изделий предприятие активно использует комплектующие собственного производства, это позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок.
АО "ЦИТО" активно занимается протезированием военнослужащих - участников СВО. Как уточнили на предприятии, с мая 2022 года по настоящее время изготовлено свыше 5000 протезов верхних и нижних конечностей.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию
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РоссияВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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