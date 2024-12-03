Рейтинг@Mail.ru
Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:50 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/prudy-1987032441.html
Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве
Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве - РИА Новости, 03.12.2024
Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию пяти Оленьих прудов, расположенных в парке "Сокольники" на востоке Москвы, сообщил заммэра... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:50
2024-12-03T10:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
"сокольники"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987031560_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_72d5922abbfe8222ccce1464ea8128ab.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию пяти Оленьих прудов, расположенных в парке "Сокольники" на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти водоемы на протяжении многих лет являются любимым местом отдыха местных жителей и посетителей парка. Но в последние годы на дне прудов образовались иловые отложения, которые уменьшили их глубину и привели к активному цветению водорослей. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию всех пяти прудов, в настоящее время работы выполнены в полном объеме", - рассказал журналистам Бирюков. Заммэра отметил, что водоемы общей площадью 2,9 гектара очистили от ила, отремонтировали береговые полосы и восстановили работу водосбросных сооружений. "Со дна прудов извлекли иловые отложения общим объемом более 1,8 тысячи кубометра, что позволило увеличить максимальную глубину до необходимых отметок. Кроме того, обновили конструкцию береговых полос протяженностью более 1,7 километра. Отдельные участки берега остались откосными, что удобно для выхода водоплавающих птиц. На завершающем этапе обустроили 15 зон биоплато общей площадью более 1,5 тысяч квадратных метров и высадили в них порядка 36 тысяч водных растений", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
https://ria.ru/20240919/moskva-1973622222.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987031560_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d6ccaf9c2f81a19b5829470979f2df57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, "сокольники"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, "Сокольники"
Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве

Бирюков: реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramОленьи пруды
Оленьи пруды - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Оленьи пруды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию пяти Оленьих прудов, расположенных в парке "Сокольники" на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Эти водоемы на протяжении многих лет являются любимым местом отдыха местных жителей и посетителей парка. Но в последние годы на дне прудов образовались иловые отложения, которые уменьшили их глубину и привели к активному цветению водорослей. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию всех пяти прудов, в настоящее время работы выполнены в полном объеме", - рассказал журналистам Бирюков.
Заммэра отметил, что водоемы общей площадью 2,9 гектара очистили от ила, отремонтировали береговые полосы и восстановили работу водосбросных сооружений.
"Со дна прудов извлекли иловые отложения общим объемом более 1,8 тысячи кубометра, что позволило увеличить максимальную глубину до необходимых отметок. Кроме того, обновили конструкцию береговых полос протяженностью более 1,7 километра. Отдельные участки берега остались откосными, что удобно для выхода водоплавающих птиц. На завершающем этапе обустроили 15 зон биоплато общей площадью более 1,5 тысяч квадратных метров и высадили в них порядка 36 тысяч водных растений", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
Изютинский пруд - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Реабилитация Изютинского пруда на юге Москвы завершена
19 сентября, 13:14
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков"Сокольники"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала