https://ria.ru/20241203/prudy-1987032441.html

Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве

Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве - РИА Новости, 03.12.2024

Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию пяти Оленьих прудов, расположенных в парке "Сокольники" на востоке Москвы, сообщил заммэра... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:50

2024-12-03T10:50

2024-12-03T10:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

"сокольники"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987031560_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_72d5922abbfe8222ccce1464ea8128ab.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию пяти Оленьих прудов, расположенных в парке "Сокольники" на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти водоемы на протяжении многих лет являются любимым местом отдыха местных жителей и посетителей парка. Но в последние годы на дне прудов образовались иловые отложения, которые уменьшили их глубину и привели к активному цветению водорослей. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию всех пяти прудов, в настоящее время работы выполнены в полном объеме", - рассказал журналистам Бирюков. Заммэра отметил, что водоемы общей площадью 2,9 гектара очистили от ила, отремонтировали береговые полосы и восстановили работу водосбросных сооружений. "Со дна прудов извлекли иловые отложения общим объемом более 1,8 тысячи кубометра, что позволило увеличить максимальную глубину до необходимых отметок. Кроме того, обновили конструкцию береговых полос протяженностью более 1,7 километра. Отдельные участки берега остались откосными, что удобно для выхода водоплавающих птиц. На завершающем этапе обустроили 15 зон биоплато общей площадью более 1,5 тысяч квадратных метров и высадили в них порядка 36 тысяч водных растений", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://ria.ru/20240919/moskva-1973622222.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, "сокольники"