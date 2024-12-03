https://ria.ru/20241203/promproizvodstvo-1987124189.html

Рост промпроизводства в Калужской области за 10 месяцев составил почти 12%

Рост промпроизводства в Калужской области за 10 месяцев составил почти 12% - РИА Новости, 03.12.2024

Рост промпроизводства в Калужской области за 10 месяцев составил почти 12%

Рост объёма промышленного производства в Калужской области по итогам 10 месяцев составил почти 12%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:35

2024-12-03T16:35

2024-12-03T16:35

калужская область

калужская область

китай

индия

владислав шапша

российский союз промышленников и предпринимателей

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КАЛУГА, 3 дек – РИА Новости. Рост объёма промышленного производства в Калужской области по итогам 10 месяцев составил почти 12%, сообщает правительство региона. По данным правительства Калужской области, во вторник на площадке Калужского турбинного завода состоялось расширенное заседание Совета регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области" (РСПП). В ходе заседания были подведены итоги работы регионального объединения за этот год. В частности, речь шла о подписанных соглашениях об открытии представительства Союза в Китае, Индии, Вьетнаме, Венесуэле, Бенине, Кот-д"Ивуаре и Буркина-Фасо. В этом году состоялись деловые встречи с предпринимателями ряда африканских стран с целью определения направлений для дальнейшего сотрудничества с компаниями Калужской области и расширения торгово-экономических связей. "По оценке губернатора, экономика области завершает год с хорошими показателями. По итогам 10 месяцев рост объёма промышленного производства составил почти 12%. Объём отгруженной продукции приближается к триллиону. Такого показателя у региона не было с 2021 года", - говорится в сообщении. В регионе открыта третья площадка особой экономической зоны, которая полностью отдана под фармпроизводства. Удалось нарастить товарооборот с дружественными странами — Китаем, Турцией, Ираном, Индией и Вьетнамом. Общий рост налоговых и неналоговых доходов области составляет почти 18%, что является одним из лучших показателей в стране, подчеркивают в правительстве Калужской области. "Таким образом, мы вышли на хороший рубеж, который позволит нам выполнять все социальные обязательства, которые мы взяли перед людьми. Это спокойствие в обществе, уверенность в завтрашнем дне, зарплаты учителям, врачам, обеспечение льготными лекарствами", - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, обращаясь к участникам совещания. Владислав Шапша особо подчеркнул: несмотря на высокие экономические показатели, обеспечение предприятий квалифицированными инженерными и рабочими кадрами остаётся одной из главных задач, поставленных руководством страны. В этой связи губернатор предложил членам РСПП активно включиться в решение данной задачи и сформировать свои предложения. "Мы будем наращивать эти задачи, объёмы и готовы ваши идеи по этому поводу внедрять в жизнь уже сегодня", - акцентировал глава региона. Он также сообщил, что на федеральном уровне рассматривают инициативу Калужской области по предоставлению льгот и преференций для предприятий, которые обеспечивают автоматизацию и роботизацию производства.

https://ria.ru/20241202/mediki-1986915890.html

https://ria.ru/20241127/zdorove-1985993311.html

калужская область

китай

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калужская область, китай, индия, владислав шапша, российский союз промышленников и предпринимателей