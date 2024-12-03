Рост промпроизводства в Калужской области за 10 месяцев составил почти 12%
Рост промпроизводства в Калужской области за 10 месяцев составляет почти 12%
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 3 дек – РИА Новости. Рост объёма промышленного производства в Калужской области по итогам 10 месяцев составил почти 12%, сообщает правительство региона.
По данным правительства Калужской области, во вторник на площадке Калужского турбинного завода состоялось расширенное заседание Совета регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области" (РСПП).
В ходе заседания были подведены итоги работы регионального объединения за этот год. В частности, речь шла о подписанных соглашениях об открытии представительства Союза в Китае, Индии, Вьетнаме, Венесуэле, Бенине, Кот-д"Ивуаре и Буркина-Фасо. В этом году состоялись деловые встречи с предпринимателями ряда африканских стран с целью определения направлений для дальнейшего сотрудничества с компаниями Калужской области и расширения торгово-экономических связей.
"По оценке губернатора, экономика области завершает год с хорошими показателями. По итогам 10 месяцев рост объёма промышленного производства составил почти 12%. Объём отгруженной продукции приближается к триллиону. Такого показателя у региона не было с 2021 года", - говорится в сообщении.
В регионе открыта третья площадка особой экономической зоны, которая полностью отдана под фармпроизводства. Удалось нарастить товарооборот с дружественными странами — Китаем, Турцией, Ираном, Индией и Вьетнамом. Общий рост налоговых и неналоговых доходов области составляет почти 18%, что является одним из лучших показателей в стране, подчеркивают в правительстве Калужской области.
"Таким образом, мы вышли на хороший рубеж, который позволит нам выполнять все социальные обязательства, которые мы взяли перед людьми. Это спокойствие в обществе, уверенность в завтрашнем дне, зарплаты учителям, врачам, обеспечение льготными лекарствами", - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, обращаясь к участникам совещания.
Владислав Шапша особо подчеркнул: несмотря на высокие экономические показатели, обеспечение предприятий квалифицированными инженерными и рабочими кадрами остаётся одной из главных задач, поставленных руководством страны. В этой связи губернатор предложил членам РСПП активно включиться в решение данной задачи и сформировать свои предложения.
"Мы будем наращивать эти задачи, объёмы и готовы ваши идеи по этому поводу внедрять в жизнь уже сегодня", - акцентировал глава региона. Он также сообщил, что на федеральном уровне рассматривают инициативу Калужской области по предоставлению льгот и преференций для предприятий, которые обеспечивают автоматизацию и роботизацию производства.
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