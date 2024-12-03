https://ria.ru/20241203/premiya-1987079841.html

Премию "Врач с большой буквы" вручили онкологам и гематологам

Премию "Врач с большой буквы" вручили онкологам и гематологам - РИА Новости, 03.12.2024

Премию "Врач с большой буквы" вручили онкологам и гематологам

В России прошли церемонии вручения V ежегодной экспертной премии "Врач с большой буквы", сообщает пресс-служба "АльфаСтрахование — ОМС". РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:53

2024-12-03T13:53

2024-12-03T13:53

россия

челябинская область

краснодарский край

здоровье - общество

онкология

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В России прошли церемонии вручения V ежегодной экспертной премии "Врач с большой буквы", сообщает пресс-служба "АльфаСтрахование — ОМС".Это национальная награда присуждается учредителем - ООО "АльфаСтрахование — ОМС", а также при поддержке региональных министерств и департаментов здравоохранения и территориальных фондов ОМС.Награду получают лучшие врачи разных специальностей за высокие стандарты качества работы и вклад в укрепление здоровья населения. Лауреатов определяет комиссия по результатам независимого аудита качества медицинской помощи по ОМС.В этом году премия вручается специалистам онкологической и гематологической служб: хирургам, химиотерапевтам, радиотерапевтам, взрослым и детским гематологам за значимый вклад в спасение жизней пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО).Лауреатами премии стали 83 специалиста из Брянской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Омской, Тюменской и Челябинской областей, а также Краснодарского края и Республики Башкортостан.Главная награда победителям — индивидуальные программы стажировок и обмена опытом в федеральных центрах, которые разработаны учредителем премии с учетом интересов и пожеланий лауреатов. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина врачи пройдут очное обучение по химиотерапии, радиотерапии, хирургии, в НМИЦ гематологии смогут поработать с гематологами, специализирующимися на лечении гемобластозов, лейкозов и лимфом у взрослых. В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева для лауреатов подготовлена практика обмена опытом по направлению "детская онкология"."Вручая главную награду премии "Врач с большой буквы", мы не только признаем лучших специалистов онкологической отрасли, но и вносим значимый вклад в развитие здравоохранения регионов. Победители полностью погружаются в работу в лучших научных центрах страны, разрабатывающих клинические рекомендации, и знакомятся с передовыми технологиями и инновационными методами.", — отметил генеральный директор "АльфаСтрахование — ОМС" Андрей Рыжаков, его слова приводит пресс-служба.При выборе лауреатов независимые эксперты оценивали работу врачей по ключевым критериям качества: соблюдение клинических рекомендаций, отсутствие дефектов онкологической помощи и осложнений после высокодозной химиотерапии, полноту диагностики для применения таргетной терапии, успешно выполненные органосохраняющие и малоинвазивные операции, а также применение современных методов и эффективных схем лечения пациентов.Премия "Врач с большой буквы" вручается с 2020 года. Лучших врачей определяет экспертная комиссия по результатам независимого аудита качества медицинской помощи. С момента основания номинантами стали более 20 тысяч врачей разных специальностей, из них награды удостоились 600 лучших. Первыми лауреатами стали врачи "красной зоны", спасавшие пациентов во время пандемии новой коронавирусной инфекции, в 2021 году отметили врачей первичного звена за вклад в реабилитацию пациентов после коронавируса, в 2022 году наградили лучших кардиологов и кардиохирургов за спасение пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца. В 2023 году премию вручили лучшим акушерам-гинекологам, неонатологам и врачам отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.Реклама, ООО "Альфа-страхование ОМС", erid: F7NfYUJCUneP4zS8BHxW.

https://ria.ru/20241203/ekspotsentr-1987018867.html

https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986881434.html

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россия, челябинская область, краснодарский край, здоровье - общество, онкология