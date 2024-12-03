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Saxo Bank спрогнозировал последствия пошлин на импорт в США - РИА Новости, 03.12.2024
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21:14 03.12.2024 (обновлено: 21:20 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/poshliny-1987197064.html
Saxo Bank спрогнозировал последствия пошлин на импорт в США
Saxo Bank спрогнозировал последствия пошлин на импорт в США - РИА Новости, 03.12.2024
Saxo Bank спрогнозировал последствия пошлин на импорт в США
Введение повышенных пошлин на импорт в США, анонсированное Дональдом Трампом, приведет к катастрофическим для доллара последствиям в мировой торговле - страны... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T21:14
2024-12-03T21:20
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Введение повышенных пошлин на импорт в США, анонсированное Дональдом Трампом, приведет к катастрофическим для доллара последствиям в мировой торговле - страны начнут искать альтернативы для международных расчетов, в том числе цифровые, в результате чего рынок криптовалют вырастет в четыре раза - более чем до 10 триллионов долларов, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank. Аналитики считают, что Трамп в 2025 году введет "огромные" пошлины на весь импорт, а также будет сокращать бюджетный дефицит с помощью нового Департамента эффективности государственного управления. "Последствия для доллара катастрофичны для торговли по всему миру, поскольку это (введение пошлин - ред.) отрежет необходимое предложение долларов для поддержания работы глобальной системы, основанной на долларе", - пишут аналитики. Это подтолкнет мировых финансовых игроков искать альтернативы доллару. "Китай и страны БРИКС+ совершают сделки с цифровыми деньгами, обеспеченными золотом, и, в некоторой степени, напрямую в новом офшорном юане, обеспеченном золотом. Европа все больше переносит свои торговые отношения на евро. Криптовалютные стейблкоины, привязанные к золоту, добавляются в эту смесь. Начинается драматическая новая глава в истории мировых финансовых рынков", - добавили аналитики. В итоге это приведет к тому, что рынок криптовалют вырастет в четыре раза - более чем до 10 триллионов долларов, а доллар США упадет на 20% по отношению к основным валютам и на 30% по отношению к золоту. Аналитики ждут, что инфляция в США после введения импортных пошлин вновь разгонится, при этом темпы роста зарплат на фоне возврата производств в страну будут идти в ногу с ней. Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, могут оказать мощное влияние на ситуацию в мире.
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сша, европа, дональд трамп, saxo bank, брикс, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Европа, Дональд Трамп, Saxo Bank, БРИКС, Выборы президента США — 2024, В мире
Saxo Bank спрогнозировал последствия пошлин на импорт в США

Saxo Bank спрогнозировал негативные последствия для доллара от политики Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Введение повышенных пошлин на импорт в США, анонсированное Дональдом Трампом, приведет к катастрофическим для доллара последствиям в мировой торговле - страны начнут искать альтернативы для международных расчетов, в том числе цифровые, в результате чего рынок криптовалют вырастет в четыре раза - более чем до 10 триллионов долларов, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank.
Аналитики считают, что Трамп в 2025 году введет "огромные" пошлины на весь импорт, а также будет сокращать бюджетный дефицит с помощью нового Департамента эффективности государственного управления.
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"Последствия для доллара катастрофичны для торговли по всему миру, поскольку это (введение пошлин - ред.) отрежет необходимое предложение долларов для поддержания работы глобальной системы, основанной на долларе", - пишут аналитики.
Это подтолкнет мировых финансовых игроков искать альтернативы доллару. "Китай и страны БРИКС+ совершают сделки с цифровыми деньгами, обеспеченными золотом, и, в некоторой степени, напрямую в новом офшорном юане, обеспеченном золотом. Европа все больше переносит свои торговые отношения на евро. Криптовалютные стейблкоины, привязанные к золоту, добавляются в эту смесь. Начинается драматическая новая глава в истории мировых финансовых рынков", - добавили аналитики.
В итоге это приведет к тому, что рынок криптовалют вырастет в четыре раза - более чем до 10 триллионов долларов, а доллар США упадет на 20% по отношению к основным валютам и на 30% по отношению к золоту.
Аналитики ждут, что инфляция в США после введения импортных пошлин вновь разгонится, при этом темпы роста зарплат на фоне возврата производств в страну будут идти в ногу с ней.
Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, могут оказать мощное влияние на ситуацию в мире.
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