https://ria.ru/20241203/poshliny-1987003036.html
Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин
Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин - РИА Новости, 03.12.2024
Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин
Угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении "100% пошлин" для всех стран-участниц БРИКС вряд ли материализуются в скором времени,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:07
2024-12-03T06:07
2024-12-03T06:07
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 дек - РИА Новости. Угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении "100% пошлин" для всех стран-участниц БРИКС вряд ли материализуются в скором времени, сообщила РИА Новости профессор, сотрудник Политического центра БРИКС Бразилии Ана Гарсия. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "(Угроза Трампа), несомненно, станет точкой напряжения, но инициативы по использованию местных валют все еще очень ограничены, поэтому и угроза больше относится к области дискурса, чем к реальной возможности", - отметила профессор. По ее мнению, намерение Трампа состоит в том, чтобы затевать споры, но введение пошлин не будет осуществлено в краткосрочной или среднесрочной перспективе, поскольку дедолларизация БРИКС еще далека от реализации. В любом случае, отметила Гарсия, этот вопрос станет явным вызовом для председательства Бразилии в БРИКС.
https://ria.ru/20241127/poshliny-1986011418.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, брикс, выборы президента сша — 2024
Бразилия, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС, Выборы президента США — 2024
Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин
Политолог Гарсия: угрозы Трампа о стопроцентных пошлинах вряд ли материализуются
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 дек - РИА Новости. Угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении "100% пошлин" для всех стран-участниц БРИКС вряд ли материализуются в скором времени, сообщила РИА Новости профессор, сотрудник Политического центра БРИКС Бразилии Ана Гарсия.
Ранее Трамп
пригрозил странам БРИКС
, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин
ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
"(Угроза Трампа), несомненно, станет точкой напряжения, но инициативы по использованию местных валют все еще очень ограничены, поэтому и угроза больше относится к области дискурса, чем к реальной возможности", - отметила профессор.
По ее мнению, намерение Трампа состоит в том, чтобы затевать споры, но введение пошлин не будет осуществлено в краткосрочной или среднесрочной перспективе, поскольку дедолларизация БРИКС еще далека от реализации.
В любом случае, отметила Гарсия, этот вопрос станет явным вызовом для председательства Бразилии
в БРИКС.