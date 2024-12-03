https://ria.ru/20241203/poshliny-1987003036.html

Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин

Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин - РИА Новости, 03.12.2024

Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин

Угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении "100% пошлин" для всех стран-участниц БРИКС вряд ли материализуются в скором времени,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T06:07

2024-12-03T06:07

2024-12-03T06:07

бразилия

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выборы президента сша — 2024

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 дек - РИА Новости. Угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении "100% пошлин" для всех стран-участниц БРИКС вряд ли материализуются в скором времени, сообщила РИА Новости профессор, сотрудник Политического центра БРИКС Бразилии Ана Гарсия. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "(Угроза Трампа), несомненно, станет точкой напряжения, но инициативы по использованию местных валют все еще очень ограничены, поэтому и угроза больше относится к области дискурса, чем к реальной возможности", - отметила профессор. По ее мнению, намерение Трампа состоит в том, чтобы затевать споры, но введение пошлин не будет осуществлено в краткосрочной или среднесрочной перспективе, поскольку дедолларизация БРИКС еще далека от реализации. В любом случае, отметила Гарсия, этот вопрос станет явным вызовом для председательства Бразилии в БРИКС.

https://ria.ru/20241127/poshliny-1986011418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бразилия, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, брикс, выборы президента сша — 2024