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Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин - РИА Новости, 03.12.2024
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06:07 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/poshliny-1987003036.html
Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин
Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин - РИА Новости, 03.12.2024
Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин
Угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении "100% пошлин" для всех стран-участниц БРИКС вряд ли материализуются в скором времени,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:07
2024-12-03T06:07
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дональд трамп
владимир путин
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 дек - РИА Новости. Угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении "100% пошлин" для всех стран-участниц БРИКС вряд ли материализуются в скором времени, сообщила РИА Новости профессор, сотрудник Политического центра БРИКС Бразилии Ана Гарсия. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "(Угроза Трампа), несомненно, станет точкой напряжения, но инициативы по использованию местных валют все еще очень ограничены, поэтому и угроза больше относится к области дискурса, чем к реальной возможности", - отметила профессор. По ее мнению, намерение Трампа состоит в том, чтобы затевать споры, но введение пошлин не будет осуществлено в краткосрочной или среднесрочной перспективе, поскольку дедолларизация БРИКС еще далека от реализации. В любом случае, отметила Гарсия, этот вопрос станет явным вызовом для председательства Бразилии в БРИКС.
https://ria.ru/20241127/poshliny-1986011418.html
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бразилия, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, брикс, выборы президента сша — 2024
Бразилия, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС, Выборы президента США — 2024
Бразильский политолог оценил вероятность введения США стопроцентных пошлин

Политолог Гарсия: угрозы Трампа о стопроцентных пошлинах вряд ли материализуются

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 дек - РИА Новости. Угрозы выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении "100% пошлин" для всех стран-участниц БРИКС вряд ли материализуются в скором времени, сообщила РИА Новости профессор, сотрудник Политического центра БРИКС Бразилии Ана Гарсия.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
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Новые пошлины Трампа угрожают глобальной торговой системе, сообщает WSJ
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"(Угроза Трампа), несомненно, станет точкой напряжения, но инициативы по использованию местных валют все еще очень ограничены, поэтому и угроза больше относится к области дискурса, чем к реальной возможности", - отметила профессор.
По ее мнению, намерение Трампа состоит в том, чтобы затевать споры, но введение пошлин не будет осуществлено в краткосрочной или среднесрочной перспективе, поскольку дедолларизация БРИКС еще далека от реализации.
В любом случае, отметила Гарсия, этот вопрос станет явным вызовом для председательства Бразилии в БРИКС.
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БразилияСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинБРИКСВыборы президента США — 2024
 
 
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