https://ria.ru/20241203/podmoskove-1987076180.html

В Подмосковье директора магазина заподозрили в убийстве покупателя

В Подмосковье директора магазина заподозрили в убийстве покупателя - РИА Новости, 03.12.2024

В Подмосковье директора магазина заподозрили в убийстве покупателя

Директор продуктового магазина в Подмосковье подозревается в убийстве покупателя из-за кражи алкоголя, сообщается в Telegram-канале областного главка СК РФ. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:04

2024-12-03T13:04

2024-12-03T13:04

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Директор продуктового магазина в Подмосковье подозревается в убийстве покупателя из-за кражи алкоголя, сообщается в Telegram-канале областного главка СК РФ. "В Подмосковье задержан директор продуктового магазина, подозреваемый в убийстве покупателя. Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил", - говорится в сообщении. Отмечается, что 32-летний мужчина задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве, мотивом преступления стала кража алкоголя покупателем. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения. По данным подмосковной полиции, между посетителем 1975 г.р. и управляющим торговой точки "возникла ссора, после чего они проследовали в подсобное помещение, где последний нанёс потерпевшему телесные повреждения, от которых его оппонент скончался на месте происшествия".

https://ria.ru/20241114/chelyabinsk-1983678031.html

https://ria.ru/20241127/sk-1985958358.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)