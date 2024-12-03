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В Подмосковье директора магазина заподозрили в убийстве покупателя - РИА Новости, 03.12.2024
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13:04 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/podmoskove-1987076180.html
В Подмосковье директора магазина заподозрили в убийстве покупателя
В Подмосковье директора магазина заподозрили в убийстве покупателя - РИА Новости, 03.12.2024
В Подмосковье директора магазина заподозрили в убийстве покупателя
Директор продуктового магазина в Подмосковье подозревается в убийстве покупателя из-за кражи алкоголя, сообщается в Telegram-канале областного главка СК РФ. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:04
2024-12-03T13:04
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Директор продуктового магазина в Подмосковье подозревается в убийстве покупателя из-за кражи алкоголя, сообщается в Telegram-канале областного главка СК РФ. "В Подмосковье задержан директор продуктового магазина, подозреваемый в убийстве покупателя. Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил", - говорится в сообщении. Отмечается, что 32-летний мужчина задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве, мотивом преступления стала кража алкоголя покупателем. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения. По данным подмосковной полиции, между посетителем 1975 г.р. и управляющим торговой точки "возникла ссора, после чего они проследовали в подсобное помещение, где последний нанёс потерпевшему телесные повреждения, от которых его оппонент скончался на месте происшествия".
https://ria.ru/20241114/chelyabinsk-1983678031.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье директора магазина заподозрили в убийстве покупателя

В Подмосковье директора магазина заподозрили в убийстве покупателя из-за кражи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Директор продуктового магазина в Подмосковье подозревается в убийстве покупателя из-за кражи алкоголя, сообщается в Telegram-канале областного главка СК РФ.
Подмосковье задержан директор продуктового магазина, подозреваемый в убийстве покупателя. Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 32-летний мужчина задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве, мотивом преступления стала кража алкоголя покупателем.
В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
По данным подмосковной полиции, между посетителем 1975 г.р. и управляющим торговой точки "возникла ссора, после чего они проследовали в подсобное помещение, где последний нанёс потерпевшему телесные повреждения, от которых его оппонент скончался на месте происшествия".
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