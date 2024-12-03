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Пермь вышла в финал конкурса за звание молодежной столицы России - РИА Новости, 03.12.2024
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13:08 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/perm-1987077386.html
Пермь вышла в финал конкурса за звание молодежной столицы России
Пермь вышла в финал конкурса за звание молодежной столицы России - РИА Новости, 03.12.2024
Пермь вышла в финал конкурса за звание молодежной столицы России
Пермь вошла в число пяти финалистов в конкурсе от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:08
2024-12-03T13:08
пермь
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пермский край
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пермь вошла в число пяти финалистов в конкурсе от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Также в числе финалистов - Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Томск. Голосование продлится до 20 декабря. "Пермь, занявшая место среди пяти финалистов, претендует на получение этого звания и поддержку в реализации молодежных проектов, грантовых конкурсах и мероприятиях на федеральном уровне. Итоги голосования будут подведены 22 декабря 2024 года на ежегодной премии "Время молодых", - говорится в сообщении. Голосование проводится на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг. При этом жители Пермского края не могут голосовать за свой собственный регион. Поддержать Пермь могут жители других регионов России. Пермь оказалась в числе пяти финалистов после нескольких этапов отбора. За право участия в финале боролись 17 городов России. Отбор проводился с учетом данных о существующей в городе инфраструктуре для молодежи, реализуемых проектах и программах на территории субъектов, а также информации о поддержке молодежных инициатив. Кроме того, в рамках конкурса был выпущен специальный выпуск тревел-шоу, в котором ведущая рассказывает о главных точках притяжения молодежи. На территории города Перми съемочная группа посетила Региональный молодежный центр, ПГНИУ, Дом молодежи, Технопарк Morion Digital и набережную Камы. Победитель конкурса получит право на реализацию значимых проектов экосистемы Росмолодежи, включая федеральные грантовые конкурсы, разработку медиастратегии продвижения и экспертную поддержку для реализации молодежных инициатив.
https://ria.ru/20241129/makhonin-1986472209.html
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пермь, россия, пермский край
Пермь, Россия, Пермский край
Пермь вышла в финал конкурса за звание молодежной столицы России

Пермь вошла в финал конкурса от Росмолодежи на звание молодежной столицы России

© Depositphotos.com / ParStudПермь
Пермь - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Depositphotos.com / ParStud
Пермь. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пермь вошла в число пяти финалистов в конкурсе от Росмолодежи на звание молодежной столицы России, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Также в числе финалистов - Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Томск. Голосование продлится до 20 декабря.
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"Пермь, занявшая место среди пяти финалистов, претендует на получение этого звания и поддержку в реализации молодежных проектов, грантовых конкурсах и мероприятиях на федеральном уровне. Итоги голосования будут подведены 22 декабря 2024 года на ежегодной премии "Время молодых", - говорится в сообщении.
Голосование проводится на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг.
При этом жители Пермского края не могут голосовать за свой собственный регион. Поддержать Пермь могут жители других регионов России.
Пермь оказалась в числе пяти финалистов после нескольких этапов отбора. За право участия в финале боролись 17 городов России. Отбор проводился с учетом данных о существующей в городе инфраструктуре для молодежи, реализуемых проектах и программах на территории субъектов, а также информации о поддержке молодежных инициатив.
Кроме того, в рамках конкурса был выпущен специальный выпуск тревел-шоу, в котором ведущая рассказывает о главных точках притяжения молодежи. На территории города Перми съемочная группа посетила Региональный молодежный центр, ПГНИУ, Дом молодежи, Технопарк Morion Digital и набережную Камы.
Победитель конкурса получит право на реализацию значимых проектов экосистемы Росмолодежи, включая федеральные грантовые конкурсы, разработку медиастратегии продвижения и экспертную поддержку для реализации молодежных инициатив.
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