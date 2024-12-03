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В МИД Ирана назвали возможные даты переговоров с Турцией и Россией по Сирии - РИА Новости, 03.12.2024
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16:13 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/peregovory-1987104514.html
В МИД Ирана назвали возможные даты переговоров с Турцией и Россией по Сирии
В МИД Ирана назвали возможные даты переговоров с Турцией и Россией по Сирии - РИА Новости, 03.12.2024
В МИД Ирана назвали возможные даты переговоров с Турцией и Россией по Сирии
Переговоры в рамках астанинского формата между Ираном, Турцией и Россией вокруг ситуации в Сирии могут пройти в Дохе 7-8 декабря, заявил глава иранского МИД... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:13
2024-12-03T16:13
в мире
россия
сирия
алеппо
аббас аракчи
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Переговоры в рамках астанинского формата между Ираном, Турцией и Россией вокруг ситуации в Сирии могут пройти в Дохе 7-8 декабря, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. "Вероятнее всего встреча министров иностранных дел Ирана, России и Турции пройдет в Дохе в начале следующей (иранской – ред.) недели (то есть 7-8 декабря – ред.), встреча пройдет в рамках астанинского формата", - приводит иранское агентство Fars слова Аракчи. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
https://ria.ru/20241007/siriya-1976795291.html
https://ria.ru/20241201/peregovory-1986731498.html
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в мире, россия, сирия, алеппо, аббас аракчи, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Алеппо, Аббас Аракчи, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В МИД Ирана назвали возможные даты переговоров с Турцией и Россией по Сирии

Глава МИД Ирана Аракчи: переговоры по Сирии могут пройти в Дохе 7-8 декабря

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Переговоры в рамках астанинского формата между Ираном, Турцией и Россией вокруг ситуации в Сирии могут пройти в Дохе 7-8 декабря, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
"Вероятнее всего встреча министров иностранных дел Ирана, России и Турции пройдет в Дохе в начале следующей (иранской – ред.) недели (то есть 7-8 декабря – ред.), встреча пройдет в рамках астанинского формата", - приводит иранское агентство Fars слова Аракчи.
Сирийские боевики в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии
7 октября, 15:39
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Посланник ООН по Сирии готов содействовать новым мирным переговорам
1 декабря, 16:03
 
В миреРоссияСирияАлеппоАббас АракчиВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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