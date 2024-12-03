https://ria.ru/20241203/pentagon-1986990642.html
Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей истребителей F-35
Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей истребителей F-35 - РИА Новости, 03.12.2024
Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей истребителей F-35
Пентагон заключил контракт c корпорацией Raytheon Technologies объемом 1,3 миллиарда долларов на ремонт и обслуживание двигателей от истребителей пятого... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T01:23
2024-12-03T01:23
2024-12-03T01:49
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Пентагон заключил контракт c корпорацией Raytheon Technologies объемом 1,3 миллиарда долларов на ремонт и обслуживание двигателей от истребителей пятого поколения F-35, стоящих на вооружении США и других стран, говорится в распространенном заявлении ведомства."Корпорация Raytheon Technologies, Pratt and Whitney Military Engines получает изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 307 миллионов долларов", - указано в сообщении.Как отмечается, в рамках указанного изменения к контракту, Raytheon Technologies должен будет организовать обслуживание и ремонт двигателей истребителей F-35 Lightning II, стоящих на вооружении США и других стран, пополнение запасными частями, инженерную поддержку, поддержку программного обеспечения, управление безопасностью, обновления технических данных и другие услуги, включая обучение.
https://ria.ru/20241203/pentagon-1986987633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны сша, f-35, raytheon, в мире
США, Министерство обороны США, F-35, Raytheon, В мире
Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей истребителей F-35
Пентагон заключил контракт c Raytheon Technologies на ремонт двигателей F-35