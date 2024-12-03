https://ria.ru/20241203/pentagon-1986990642.html

Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей истребителей F-35

Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей истребителей F-35 - РИА Новости, 03.12.2024

Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей истребителей F-35

Пентагон заключил контракт c корпорацией Raytheon Technologies объемом 1,3 миллиарда долларов на ремонт и обслуживание двигателей от истребителей пятого... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T01:23

2024-12-03T01:23

2024-12-03T01:49

сша

министерство обороны сша

f-35

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Пентагон заключил контракт c корпорацией Raytheon Technologies объемом 1,3 миллиарда долларов на ремонт и обслуживание двигателей от истребителей пятого поколения F-35, стоящих на вооружении США и других стран, говорится в распространенном заявлении ведомства."Корпорация Raytheon Technologies, Pratt and Whitney Military Engines получает изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 307 миллионов долларов", - указано в сообщении.Как отмечается, в рамках указанного изменения к контракту, Raytheon Technologies должен будет организовать обслуживание и ремонт двигателей истребителей F-35 Lightning II, стоящих на вооружении США и других стран, пополнение запасными частями, инженерную поддержку, поддержку программного обеспечения, управление безопасностью, обновления технических данных и другие услуги, включая обучение.

https://ria.ru/20241203/pentagon-1986987633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, министерство обороны сша, f-35, raytheon, в мире