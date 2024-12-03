Рейтинг@Mail.ru
Россиянам разъяснили изменения в правилах индексации пенсий в 2025 году - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/pensii-1986987511.html
Россиянам разъяснили изменения в правилах индексации пенсий в 2025 году
Россиянам разъяснили изменения в правилах индексации пенсий в 2025 году - РИА Новости, 03.12.2024
Россиянам разъяснили изменения в правилах индексации пенсий в 2025 году
На 2025 год запланированы две масштабные индексации пенсий. Кого из пенсионеров и с какого момента они коснутся, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:10
2024-12-03T02:10
общество
санкт-петербургский государственный университет
пенсии
пенсионеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_7762b402e948fa8999e95af5c19757b5.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На 2025 год запланированы две масштабные индексации пенсий. Кого из пенсионеров и с какого момента они коснутся, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.На рекордные 14,75 процента с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Право на социальную пенсию возникает у граждан, не накопивших достаточно стажа, инвалидов, потерявших кормильца и т.п.Страховые пенсии, заработанные на основании страхового стажа, проиндексируют на инфляцию 2024 года — 7,3%. Повышенные выплаты люди получат уже с 1 января 2025 года.Помимо этого, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всем работающим пенсионерам. Выплаты для них будут повышены на общих основаниях с неработающими пенсионерами. Для этого к пенсии на декабрь 2024 года прибавят все пропущенные индексации, начиная с 2016 года, если на них у человека есть право. Но саму сумму индексации за 2016-2024 годы работающие пенсионеры получат лишь после завершения трудовой деятельности, заключила Ногайлиева.
https://ria.ru/20241201/pensiya-1986720050.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d744a0ed996e24760b713ffb4053daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербургский государственный университет, пенсии, пенсионеры
Общество, Санкт-Петербургский государственный университет, Пенсии, Пенсионеры
Россиянам разъяснили изменения в правилах индексации пенсий в 2025 году

Юрист Ногайлиева назвала категории пенсионеров с индексацией пенсий в 2025 году

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На 2025 год запланированы две масштабные индексации пенсий. Кого из пенсионеров и с какого момента они коснутся, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
На рекордные 14,75 процента с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Право на социальную пенсию возникает у граждан, не накопивших достаточно стажа, инвалидов, потерявших кормильца и т.п.
Страховые пенсии, заработанные на основании страхового стажа, проиндексируют на инфляцию 2024 года — 7,3%. Повышенные выплаты люди получат уже с 1 января 2025 года.
Помимо этого, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всем работающим пенсионерам. Выплаты для них будут повышены на общих основаниях с неработающими пенсионерами. Для этого к пенсии на декабрь 2024 года прибавят все пропущенные индексации, начиная с 2016 года, если на них у человека есть право. Но саму сумму индексации за 2016-2024 годы работающие пенсионеры получат лишь после завершения трудовой деятельности, заключила Ногайлиева.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Россиянам назвали условия для получения пенсии выше 50 тысяч рублей
1 декабря, 13:55
 
ОбществоСанкт-Петербургский государственный университетПенсииПенсионеры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала