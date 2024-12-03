https://ria.ru/20241203/pensii-1986987511.html

Россиянам разъяснили изменения в правилах индексации пенсий в 2025 году

Россиянам разъяснили изменения в правилах индексации пенсий в 2025 году - РИА Новости, 03.12.2024

Россиянам разъяснили изменения в правилах индексации пенсий в 2025 году

На 2025 год запланированы две масштабные индексации пенсий. Кого из пенсионеров и с какого момента они коснутся, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:10

2024-12-03T02:10

2024-12-03T02:10

общество

санкт-петербургский государственный университет

пенсии

пенсионеры

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На 2025 год запланированы две масштабные индексации пенсий. Кого из пенсионеров и с какого момента они коснутся, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.На рекордные 14,75 процента с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Право на социальную пенсию возникает у граждан, не накопивших достаточно стажа, инвалидов, потерявших кормильца и т.п.Страховые пенсии, заработанные на основании страхового стажа, проиндексируют на инфляцию 2024 года — 7,3%. Повышенные выплаты люди получат уже с 1 января 2025 года.Помимо этого, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всем работающим пенсионерам. Выплаты для них будут повышены на общих основаниях с неработающими пенсионерами. Для этого к пенсии на декабрь 2024 года прибавят все пропущенные индексации, начиная с 2016 года, если на них у человека есть право. Но саму сумму индексации за 2016-2024 годы работающие пенсионеры получат лишь после завершения трудовой деятельности, заключила Ногайлиева.

https://ria.ru/20241201/pensiya-1986720050.html

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общество, санкт-петербургский государственный университет, пенсии, пенсионеры