https://ria.ru/20241203/patsient-1987048586.html

В Курганской области сотрудника больницы осудили за гибель пациента

В Курганской области сотрудника больницы осудили за гибель пациента - РИА Новости, 03.12.2024

В Курганской области сотрудника больницы осудили за гибель пациента

Суд приговорил к 2 годам принудительных работ сотрудника межрайонной больницы №8 в городе Щучье Курганской области, по вине которого при пожаре погиб пациент,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:25

2024-12-03T11:25

2024-12-03T11:25

происшествия

курганская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам принудительных работ сотрудника межрайонной больницы №8 в городе Щучье Курганской области, по вине которого при пожаре погиб пациент, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, в 2022 году обвиняемый, являясь лицом, ответственным за пожарную безопасность в межрайонной больнице № 8, дал указание сотрудникам отключить соответствующий шлейф на пульте системы пожарной сигнализации, мотивируя это ложными срабатываниями. В результате в октябре 2022 года при пожаре в палате терапевтического отделения и несвоевременного оповещения людей от отравления продуктами горения погиб пациент. "На основании представленных государственным обвинителем доказательств Щучанский районный суд вынес приговор в отношении ответственного должностного лица медучреждения. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года", - говорится в сообщении. Фигурант признан виновным по части 2 статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Приговор не вступил в законную силу, добавляет прокуратура.

https://ria.ru/20241127/mosgorsud-1986102610.html

https://ria.ru/20240718/vrach-1960547826.html

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курганская область, россия