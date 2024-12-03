https://ria.ru/20241203/patsient-1987048586.html
В Курганской области сотрудника больницы осудили за гибель пациента
В Курганской области сотрудника больницы осудили за гибель пациента - РИА Новости, 03.12.2024
В Курганской области сотрудника больницы осудили за гибель пациента
Суд приговорил к 2 годам принудительных работ сотрудника межрайонной больницы №8 в городе Щучье Курганской области, по вине которого при пожаре погиб пациент,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:25
2024-12-03T11:25
2024-12-03T11:25
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам принудительных работ сотрудника межрайонной больницы №8 в городе Щучье Курганской области, по вине которого при пожаре погиб пациент, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, в 2022 году обвиняемый, являясь лицом, ответственным за пожарную безопасность в межрайонной больнице № 8, дал указание сотрудникам отключить соответствующий шлейф на пульте системы пожарной сигнализации, мотивируя это ложными срабатываниями. В результате в октябре 2022 года при пожаре в палате терапевтического отделения и несвоевременного оповещения людей от отравления продуктами горения погиб пациент. "На основании представленных государственным обвинителем доказательств Щучанский районный суд вынес приговор в отношении ответственного должностного лица медучреждения. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года", - говорится в сообщении. Фигурант признан виновным по части 2 статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Приговор не вступил в законную силу, добавляет прокуратура.
https://ria.ru/20241127/mosgorsud-1986102610.html
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происшествия, курганская область, россия
Происшествия, Курганская область, Россия
В Курганской области сотрудника больницы осудили за гибель пациента
В Курганской области сотрудника больницы осудили за гибель пациента при пожаре
ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам принудительных работ сотрудника межрайонной больницы №8 в городе Щучье Курганской области, по вине которого при пожаре погиб пациент, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в 2022 году обвиняемый, являясь лицом, ответственным за пожарную безопасность в межрайонной больнице № 8, дал указание сотрудникам отключить соответствующий шлейф на пульте системы пожарной сигнализации, мотивируя это ложными срабатываниями. В результате в октябре 2022 года при пожаре в палате терапевтического отделения и несвоевременного оповещения людей от отравления продуктами горения погиб пациент.
"На основании представленных государственным обвинителем доказательств Щучанский районный суд вынес приговор в отношении ответственного должностного лица медучреждения. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Фигурант признан виновным по части 2 статьи 219 УК РФ
"Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Приговор не вступил в законную силу, добавляет прокуратура.