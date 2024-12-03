https://ria.ru/20241203/otravlenie-1987009729.html

Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину

Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину - РИА Новости, 03.12.2024

Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину

Отец четырех детей, которые погибли от отравления дихлофосом в Красноярском крае, признал свою вину, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:18

2024-12-03T08:18

2024-12-03T08:53

происшествия

отравление семьи в красноярском крае

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Отец четырех детей, которые погибли от отравления дихлофосом в Красноярском крае, признал свою вину, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.Главе семьи предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности."В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении", — говорится в публикации. Трагедия случилась более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин они съели курицу и пельмени, купленные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности.Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.Накануне, региональный СК, по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назвал причину смерти детей – инсектициды.

https://ria.ru/20241130/altayskiy_kray-1986600044.html

https://ria.ru/20241130/altay-1986612176.html

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происшествия, отравление семьи в красноярском крае, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия