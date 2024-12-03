https://ria.ru/20241203/osvobozhdenie-1987065229.html

Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области

Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024

Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области

Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:24

2024-12-03T12:24

2024-12-03T14:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области", — говорится в сводке.В то же время бойцы Южной группировки взяли под контроль село Романовка.При этом группировка "Восток" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах сел Разлив, Комар и Октябрь, а также отразила две контратаки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Южная группировка также нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Константиновки, Дачного и Славянска.Украинская армия потеряла в этих боях: Уничтожен также полевой склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)