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Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 03.12.2024 (обновлено: 14:15 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/osvobozhdenie-1987065229.html
Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области
Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2024
Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области
Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:24
2024-12-03T14:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области", — говорится в сводке.В то же время бойцы Южной группировки взяли под контроль село Романовка.При этом группировка "Восток" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах сел Разлив, Комар и Октябрь, а также отразила две контратаки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Южная группировка также нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Константиновки, Дачного и Славянска.Украинская армия потеряла в этих боях: Уничтожен также полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области

ВС РФ освободили села Романовка и Новодаровка в ДНР и Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила село Новодаровка в Запорожской области
Группировка войск Восток освободила село Новодаровка в Запорожской области
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила село Новодаровка в Запорожской области

Новодаровка — село в Пологовском районе Запорожcкой области, в 12 километрах к западу от Старомайорского. Этот населенный пункт находится в трех километрах к югу от трассы, соединяющей Гуляйполе и Великую Новоселку. Ее перерезание сильно осложнит положение украинского гарнизона последней.

В то же время бойцы Южной группировки взяли под контроль село Романовка.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Романовка в ДНР
Южная группировка войск освободила село Романовка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Романовка в ДНР

Романовка — село в Покровском районе ДНР, расположено на берегу реки Сухие Ялы, в девяти километрах южнее Курахово. Наравне с Елизаветовкой, Анновкой, Антоновкой и Ильинкой попало в крупный котел севернее Угледара. Когда котел додавят, дорога на Курахово с юга будет открыта.

При этом группировка "Восток" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах сел Разлив, Комар и Октябрь, а также отразила две контратаки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 155 человек убитыми и ранеными;
  • танк;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • САУ "Акация".
Южная группировка также нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Константиновки, Дачного и Славянска.
Украинская армия потеряла в этих боях:
  • примерно 370 солдат;
  • БМП;
  • пять автомобилей;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.
Уничтожен также полевой склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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