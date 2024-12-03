Российские войска взяли под контроль два села в ДНР и Запорожской области
ВС РФ освободили села Романовка и Новодаровка в ДНР и Запорожской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила село Новодаровка в Запорожской области
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила село Новодаровка в Запорожской области
Новодаровка — село в Пологовском районе Запорожcкой области, в 12 километрах к западу от Старомайорского. Этот населенный пункт находится в трех километрах к югу от трассы, соединяющей Гуляйполе и Великую Новоселку. Ее перерезание сильно осложнит положение украинского гарнизона последней.
В то же время бойцы Южной группировки взяли под контроль село Романовка.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Романовка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Романовка в ДНР
Романовка — село в Покровском районе ДНР, расположено на берегу реки Сухие Ялы, в девяти километрах южнее Курахово. Наравне с Елизаветовкой, Анновкой, Антоновкой и Ильинкой попало в крупный котел севернее Угледара. Когда котел додавят, дорога на Курахово с юга будет открыта.
При этом группировка "Восток" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах сел Разлив, Комар и Октябрь, а также отразила две контратаки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- около 155 человек убитыми и ранеными;
- танк;
- четыре боевые бронированные машины;
- пять автомобилей;
- САУ "Акация".
Южная группировка также нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Константиновки, Дачного и Славянска.
Украинская армия потеряла в этих боях:
- примерно 370 солдат;
- БМП;
- пять автомобилей;
- станцию радиоэлектронной борьбы.
Уничтожен также полевой склад боеприпасов.
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22 июня 2022, 17:18