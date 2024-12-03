Страх перед ядерным оружием в мире необходимо восстановить, заявил эксперт
Политолог Караганов: страх элит Запада перед ядерным оружием нужно восстановить
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страх перед ядерным оружием в мире, в частности, среди представителей западных элит, уменьшился, и его надо восстановить, чтобы избежать третьей мировой войны, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
"Вот уже много лет я чрезвычайно обеспокоен тем, что значительная часть населения, в особенности элиты - на Западе и не только, - охвачены своего рода стратегическим паразитизмом: люди привыкли к миру; они больше не боятся войны. Я считаю это очень опасным... Мы должны сделать все, чтобы не допустить скатывания мира к третьей мировой войне... На протяжении 70 лет ядерное оружие спасало нас от войны. Но страх перед этим оружием утих, и необходимо восстановить его, потому что кризисы и конфликты будут неумолимо возникать", - заявил Караганов в интервью французской газете Figaro.
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По его мнению, необходимо, чтобы ядерное сдерживание вновь работало, чтобы "отрезвить" в первую очередь европейских соседей России, которые, по мнению политолога, "потеряли рассудок". Эксперт добавил, что европейцы, "как и сто лет назад", подталкивают мир к мировой войне, а американцы "цинично делают ставку" на войну между Россией и Европой в надежде на то, что такой конфликт истощит россиян и разорит европейцев.
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.
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