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Страх перед ядерным оружием в мире необходимо восстановить, заявил эксперт - РИА Новости, 03.12.2024
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15:34 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/oruzhie-1987109675.html
Страх перед ядерным оружием в мире необходимо восстановить, заявил эксперт
Страх перед ядерным оружием в мире необходимо восстановить, заявил эксперт - РИА Новости, 03.12.2024
Страх перед ядерным оружием в мире необходимо восстановить, заявил эксперт
Страх перед ядерным оружием в мире, в частности, среди представителей западных элит, уменьшился, и его надо восстановить, чтобы избежать третьей мировой войны,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:34
2024-12-03T15:34
россия
европа
сергей караганов
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страх перед ядерным оружием в мире, в частности, среди представителей западных элит, уменьшился, и его надо восстановить, чтобы избежать третьей мировой войны, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. "Вот уже много лет я чрезвычайно обеспокоен тем, что значительная часть населения, в особенности элиты - на Западе и не только, - охвачены своего рода стратегическим паразитизмом: люди привыкли к миру; они больше не боятся войны. Я считаю это очень опасным... Мы должны сделать все, чтобы не допустить скатывания мира к третьей мировой войне... На протяжении 70 лет ядерное оружие спасало нас от войны. Но страх перед этим оружием утих, и необходимо восстановить его, потому что кризисы и конфликты будут неумолимо возникать", - заявил Караганов в интервью французской газете Figaro. По его мнению, необходимо, чтобы ядерное сдерживание вновь работало, чтобы "отрезвить" в первую очередь европейских соседей России, которые, по мнению политолога, "потеряли рассудок". Эксперт добавил, что европейцы, "как и сто лет назад", подталкивают мир к мировой войне, а американцы "цинично делают ставку" на войну между Россией и Европой в надежде на то, что такой конфликт истощит россиян и разорит европейцев. Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html
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россия, европа, сергей караганов, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Россия, Европа, Сергей Караганов, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
Страх перед ядерным оружием в мире необходимо восстановить, заявил эксперт

Политолог Караганов: страх элит Запада перед ядерным оружием нужно восстановить

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страх перед ядерным оружием в мире, в частности, среди представителей западных элит, уменьшился, и его надо восстановить, чтобы избежать третьей мировой войны, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
"Вот уже много лет я чрезвычайно обеспокоен тем, что значительная часть населения, в особенности элиты - на Западе и не только, - охвачены своего рода стратегическим паразитизмом: люди привыкли к миру; они больше не боятся войны. Я считаю это очень опасным... Мы должны сделать все, чтобы не допустить скатывания мира к третьей мировой войне... На протяжении 70 лет ядерное оружие спасало нас от войны. Но страх перед этим оружием утих, и необходимо восстановить его, потому что кризисы и конфликты будут неумолимо возникать", - заявил Караганов в интервью французской газете Figaro.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Москва нашла ядерный ответ на угрозы западных ударов
20 ноября, 08:00
По его мнению, необходимо, чтобы ядерное сдерживание вновь работало, чтобы "отрезвить" в первую очередь европейских соседей России, которые, по мнению политолога, "потеряли рассудок". Эксперт добавил, что европейцы, "как и сто лет назад", подталкивают мир к мировой войне, а американцы "цинично делают ставку" на войну между Россией и Европой в надежде на то, что такой конфликт истощит россиян и разорит европейцев.
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Ядерный реванш США: догнать и обогнать Россию
14 ноября, 08:00
 
РоссияЕвропаСергей КарагановВладимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)В мире
 
 
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