https://ria.ru/20241203/oruzhie-1987109675.html

Страх перед ядерным оружием в мире необходимо восстановить, заявил эксперт

Страх перед ядерным оружием в мире необходимо восстановить, заявил эксперт - РИА Новости, 03.12.2024

Страх перед ядерным оружием в мире необходимо восстановить, заявил эксперт

Страх перед ядерным оружием в мире, в частности, среди представителей западных элит, уменьшился, и его надо восстановить, чтобы избежать третьей мировой войны,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:34

2024-12-03T15:34

2024-12-03T15:34

россия

европа

сергей караганов

владимир путин

высшая школа экономики (вшэ)

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страх перед ядерным оружием в мире, в частности, среди представителей западных элит, уменьшился, и его надо восстановить, чтобы избежать третьей мировой войны, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. "Вот уже много лет я чрезвычайно обеспокоен тем, что значительная часть населения, в особенности элиты - на Западе и не только, - охвачены своего рода стратегическим паразитизмом: люди привыкли к миру; они больше не боятся войны. Я считаю это очень опасным... Мы должны сделать все, чтобы не допустить скатывания мира к третьей мировой войне... На протяжении 70 лет ядерное оружие спасало нас от войны. Но страх перед этим оружием утих, и необходимо восстановить его, потому что кризисы и конфликты будут неумолимо возникать", - заявил Караганов в интервью французской газете Figaro. По его мнению, необходимо, чтобы ядерное сдерживание вновь работало, чтобы "отрезвить" в первую очередь европейских соседей России, которые, по мнению политолога, "потеряли рассудок". Эксперт добавил, что европейцы, "как и сто лет назад", подталкивают мир к мировой войне, а американцы "цинично делают ставку" на войну между Россией и Европой в надежде на то, что такой конфликт истощит россиян и разорит европейцев. Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html

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россия, европа, сергей караганов, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), в мире