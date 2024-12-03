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Франция хочет отправить Украине швейцарское оружие, заявили в посольстве - РИА Новости, 03.12.2024
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14:05 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/oruzhie-1987086927.html
Франция хочет отправить Украине швейцарское оружие, заявили в посольстве
Франция хочет отправить Украине швейцарское оружие, заявили в посольстве - РИА Новости, 03.12.2024
Франция хочет отправить Украине швейцарское оружие, заявили в посольстве
Франция хочет иметь возможность отправить Киеву швейцарское оружие, но решение остается за Швейцарией, заявила французский посол в Берне Марион Парада. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:05
2024-12-03T14:05
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Франция хочет иметь возможность отправить Киеву швейцарское оружие, но решение остается за Швейцарией, заявила французский посол в Берне Марион Парада. "Можно оставаться нейтральной страной и при этом быть вовлеченной. На вопрос о реэкспорте военной техники Швейцария должна ответить сама. Но конечно, мы бы приветствовали разрешение на поставку оружия Украине", - заявила посол в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. При этом она добавила, что Швейцария многое сделала для Украины, упомянув помощь беженцам и дипломатические усилия в виде конференции в Бюргенштоке. Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае 2023 года постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В начале февраля Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что находится в процессе прояснения этого вопроса. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия , но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241127/zapad-1986059341.html
https://ria.ru/20241202/ssha-1986986220.html
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в мире, украина, россия, берн (кантон), сергей гармонин, михаил кокорич, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Берн (кантон), Сергей Гармонин, Михаил Кокорич, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Франция хочет отправить Украине швейцарское оружие, заявили в посольстве

Посол Парада: Франция хочет иметь возможность передать Киеву швейцарское оружие

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Франция хочет иметь возможность отправить Киеву швейцарское оружие, но решение остается за Швейцарией, заявила французский посол в Берне Марион Парада.
"Можно оставаться нейтральной страной и при этом быть вовлеченной. На вопрос о реэкспорте военной техники Швейцария должна ответить сама. Но конечно, мы бы приветствовали разрешение на поставку оружия Украине", - заявила посол в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
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При этом она добавила, что Швейцария многое сделала для Украины, упомянув помощь беженцам и дипломатические усилия в виде конференции в Бюргенштоке.
Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае 2023 года постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В начале февраля Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что находится в процессе прояснения этого вопроса. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.
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Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия , но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В Госдуме назвали передачу Украине ядерного оружия роковой ошибкой Запада
27 ноября, 10:40
 
В миреУкраинаРоссияБерн (кантон)Сергей ГармонинМихаил КокоричСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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