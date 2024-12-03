https://ria.ru/20241203/obstrel-1987021125.html

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 03.12.2024

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:44

2024-12-03T09:44

2024-12-03T09:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

каховка

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ГЕНИЧЕСК, 3 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Тополевка, Днепряны, Каховка, Райское, Пролетарка, Песчановка, Алешки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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