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В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети - РИА Новости, 03.12.2024
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14:43 03.12.2024 (обновлено: 15:47 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/obrushenie-1987096503.html
В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети
В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети - РИА Новости, 03.12.2024
В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети
Плиты навесного потолка упали на трех школьниц в поселке Нагорный в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:43
2024-12-03T15:47
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 3 дек — РИА Новости. Плиты навесного потолка упали на трех школьниц в поселке Нагорный в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Упала плитка подвесного потолка (в школе. — Прим. ред.). Три девочки госпитализированы в больницу Середавина", — сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет о двух школьницах 14 лет и одной — 13.Как заявил мэр Чапаевска Александр Кузнецов, ученицам оказали первую помощь, визуально ран у них нет, девочек направили в медучреждение для обследования. Он также указал, что в школе, где произошло ЧП, в прошлом году проводился капитальный ремонт. Сейчас по поручению главы города идет проверка потолков в других помещениях образовательной организации. Областная прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Информация об обрушении потолка в школе поселка Нагорный ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что инцидент произошел в женском туалете.
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самарская область
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), чапаевск
Происшествия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Чапаевск
В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети

При падении потолка в школе в Нагорном Самарской области пострадали 3 ученицы

© Фото : Прокуратура Самарской области/TelegramМесто происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
Место происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Прокуратура Самарской области/Telegram
Место происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
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САМАРА, 3 дек — РИА Новости. Плиты навесного потолка упали на трех школьниц в поселке Нагорный в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Упала плитка подвесного потолка (в школе. — Прим. ред.). Три девочки госпитализированы в больницу Середавина", — сказал собеседник агентства.
© Фото : Прокуратура Самарской области/TelegramМесто происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
Место происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Прокуратура Самарской области/Telegram
Место происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
По его словам, речь идет о двух школьницах 14 лет и одной — 13.
Как заявил мэр Чапаевска Александр Кузнецов, ученицам оказали первую помощь, визуально ран у них нет, девочек направили в медучреждение для обследования. Он также указал, что в школе, где произошло ЧП, в прошлом году проводился капитальный ремонт. Сейчас по поручению главы города идет проверка потолков в других помещениях образовательной организации.
Областная прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг.
Информация об обрушении потолка в школе поселка Нагорный ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что инцидент произошел в женском туалете.
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ПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Чапаевск
 
 
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