https://ria.ru/20241203/obrushenie-1987096503.html

В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети

В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети - РИА Новости, 03.12.2024

В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети

Плиты навесного потолка упали на трех школьниц в поселке Нагорный в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:43

2024-12-03T14:43

2024-12-03T15:47

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

чапаевск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987093196_0:261:720:666_1920x0_80_0_0_a8a5720e49c5b2c5306fa3d8eacb846c.jpg

САМАРА, 3 дек — РИА Новости. Плиты навесного потолка упали на трех школьниц в поселке Нагорный в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Упала плитка подвесного потолка (в школе. — Прим. ред.). Три девочки госпитализированы в больницу Середавина", — сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет о двух школьницах 14 лет и одной — 13.Как заявил мэр Чапаевска Александр Кузнецов, ученицам оказали первую помощь, визуально ран у них нет, девочек направили в медучреждение для обследования. Он также указал, что в школе, где произошло ЧП, в прошлом году проводился капитальный ремонт. Сейчас по поручению главы города идет проверка потолков в других помещениях образовательной организации. Областная прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Информация об обрушении потолка в школе поселка Нагорный ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что инцидент произошел в женском туалете.

https://ria.ru/20241128/stafilokokk-1986229257.html

самарская область

чапаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), чапаевск