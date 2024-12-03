В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети
При падении потолка в школе в Нагорном Самарской области пострадали 3 ученицы
© Фото : Прокуратура Самарской области/TelegramМесто происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
Место происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 дек — РИА Новости. Плиты навесного потолка упали на трех школьниц в поселке Нагорный в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Упала плитка подвесного потолка (в школе. — Прим. ред.). Три девочки госпитализированы в больницу Середавина", — сказал собеседник агентства.
© Фото : Прокуратура Самарской области/TelegramМесто происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
Место происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
По его словам, речь идет о двух школьницах 14 лет и одной — 13.
Как заявил мэр Чапаевска Александр Кузнецов, ученицам оказали первую помощь, визуально ран у них нет, девочек направили в медучреждение для обследования. Он также указал, что в школе, где произошло ЧП, в прошлом году проводился капитальный ремонт. Сейчас по поручению главы города идет проверка потолков в других помещениях образовательной организации.
Областная прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг.
Информация об обрушении потолка в школе поселка Нагорный ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что инцидент произошел в женском туалете.
В Красноярске в школе выявили золотистый стафилококк
28 ноября, 14:45