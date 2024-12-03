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В Новороссийске нашли останки более 2000 советских солдат
В Новороссийске нашли останки более 2000 советских солдат - РИА Новости, 03.12.2024
В Новороссийске нашли останки более 2000 советских солдат
Останки более 2 тысяч солдат, погибших за время Великой Отечественной войны, найдены в Новороссийске за 26 лет, сообщил во вторник глава города Андрей Кравченко РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:54
2024-12-03T20:54
2024-12-03T20:54
общество
новороссийск
россия
москва
андрей кравченко (государственный служащий)
день неизвестного солдата
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Останки более 2 тысяч солдат, погибших за время Великой Отечественной войны, найдены в Новороссийске за 26 лет, сообщил во вторник глава города Андрей Кравченко в День Неизвестного солдата в России. "Спустя десятилетия с момента окончания трагических сражений поисковики продолжают свою благородную миссию - возвращать имена тем, кто отдал свою жизнь в боях за Новороссийск. За 26 лет найдены останки более 2 тысяч солдат, погибших во время Великой Отечественной войны", - написал Кравченко в Telegram-канале по итогам возложения цветов к памятнику Неизвестного матроса на набережной Новороссийска. Ежегодно на Малой Земле проводится ритуал закладки имен в капсулу памяти. По данным властей, на сегодняшний день в ней хранится уже 23 677 фамилий. В России День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.
https://ria.ru/20241122/vov-1985293988.html
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общество, новороссийск, россия, москва, андрей кравченко (государственный служащий), день неизвестного солдата
Общество, Новороссийск, Россия, Москва, Андрей Кравченко (государственный служащий), День Неизвестного Солдата
В Новороссийске нашли останки более 2000 советских солдат
Кравченко: в Новороссийске за 26 лет нашли останки более 2000 солдат ВОВ