https://ria.ru/20241203/novorossijsk-1987192179.html

В Новороссийске нашли останки более 2000 советских солдат

В Новороссийске нашли останки более 2000 советских солдат - РИА Новости, 03.12.2024

В Новороссийске нашли останки более 2000 советских солдат

Останки более 2 тысяч солдат, погибших за время Великой Отечественной войны, найдены в Новороссийске за 26 лет, сообщил во вторник глава города Андрей Кравченко РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:54

2024-12-03T20:54

2024-12-03T20:54

общество

новороссийск

россия

москва

андрей кравченко (государственный служащий)

день неизвестного солдата

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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Останки более 2 тысяч солдат, погибших за время Великой Отечественной войны, найдены в Новороссийске за 26 лет, сообщил во вторник глава города Андрей Кравченко в День Неизвестного солдата в России. "Спустя десятилетия с момента окончания трагических сражений поисковики продолжают свою благородную миссию - возвращать имена тем, кто отдал свою жизнь в боях за Новороссийск. За 26 лет найдены останки более 2 тысяч солдат, погибших во время Великой Отечественной войны", - написал Кравченко в Telegram-канале по итогам возложения цветов к памятнику Неизвестного матроса на набережной Новороссийска. Ежегодно на Малой Земле проводится ритуал закладки имен в капсулу памяти. По данным властей, на сегодняшний день в ней хранится уже 23 677 фамилий. В России День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.

https://ria.ru/20241122/vov-1985293988.html

новороссийск

россия

москва

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общество, новороссийск, россия, москва, андрей кравченко (государственный служащий), день неизвестного солдата