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Норвегия направит в Польшу четыре истребителя F-35 - РИА Новости, 03.12.2024
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01:59 03.12.2024 (обновлено: 02:14 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/norvegija-1986991550.html
Норвегия направит в Польшу четыре истребителя F-35
Норвегия направит в Польшу четыре истребителя F-35 - РИА Новости, 03.12.2024
Норвегия направит в Польшу четыре истребителя F-35
Норвегия направит в Польшу истребители F-35 в количестве четырех штук, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе Х. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T01:59
2024-12-03T02:14
в мире
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украина
норвегия
анджей дуда
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ВАРШАВА, 3 дек - РИА Новости. Норвегия направит в Польшу истребители F-35 в количестве четырех штук, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе Х. Ранее министерство обороны Норвегии сообщило, что отправит в Польшу несколько истребителей F-35, зенитно-ракетные комплексы NASAMS и около 100 военных в Польшу для обеспечения воздушной обороны. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, отмечается, что с декабря до апреля Норвегия будет обеспечивать безопасность воздушного пространства над аэропортом в польском городе Жешув, где находится крупнейший хаб по поставкам на Украину вооружения и другой помощи, в рамках "интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО". Уточняется, что разные члены НАТО будут по очереди предоставлять Польше такую оборону. "С декабря усилится безопасность наших границ. Четыре норвежских F35, а также их системы противовоздушной обороны будут защищать наше пространство и восточный фланг НАТО", - написал польский министр. В середине ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты. Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240708/istrebiteli-1958254384.html
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в мире, польша, украина, норвегия, анджей дуда, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, f-35, миг-29
В мире, Польша, Украина, Норвегия, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, F-35, МиГ-29
Норвегия направит в Польшу четыре истребителя F-35

Минобороны Польши: Норвегия направит в страну четыре истребителя F-35

© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Madelyn BrownАмериканские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Madelyn Brown
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 дек - РИА Новости. Норвегия направит в Польшу истребители F-35 в количестве четырех штук, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе Х.
Ранее министерство обороны Норвегии сообщило, что отправит в Польшу несколько истребителей F-35, зенитно-ракетные комплексы NASAMS и около 100 военных в Польшу для обеспечения воздушной обороны. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, отмечается, что с декабря до апреля Норвегия будет обеспечивать безопасность воздушного пространства над аэропортом в польском городе Жешув, где находится крупнейший хаб по поставкам на Украину вооружения и другой помощи, в рамках "интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО". Уточняется, что разные члены НАТО будут по очереди предоставлять Польше такую оборону.
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Туск назвал условие передачи Украине истребителей МиГ
8 июля, 15:29
"С декабря усилится безопасность наших границ. Четыре норвежских F35, а также их системы противовоздушной обороны будут защищать наше пространство и восточный фланг НАТО", - написал польский министр.
В середине ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты.
Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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8 июля, 17:16
 
В миреПольшаУкраинаНорвегияАнджей ДудаВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОF-35МиГ-29
 
 
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