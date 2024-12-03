https://ria.ru/20241203/norvegija-1986991550.html

Норвегия направит в Польшу четыре истребителя F-35

Норвегия направит в Польшу четыре истребителя F-35 - РИА Новости, 03.12.2024

Норвегия направит в Польшу четыре истребителя F-35

Норвегия направит в Польшу истребители F-35 в количестве четырех штук, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе Х. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T01:59

2024-12-03T01:59

2024-12-03T02:14

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ВАРШАВА, 3 дек - РИА Новости. Норвегия направит в Польшу истребители F-35 в количестве четырех штук, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе Х. Ранее министерство обороны Норвегии сообщило, что отправит в Польшу несколько истребителей F-35, зенитно-ракетные комплексы NASAMS и около 100 военных в Польшу для обеспечения воздушной обороны. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, отмечается, что с декабря до апреля Норвегия будет обеспечивать безопасность воздушного пространства над аэропортом в польском городе Жешув, где находится крупнейший хаб по поставкам на Украину вооружения и другой помощи, в рамках "интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО". Уточняется, что разные члены НАТО будут по очереди предоставлять Польше такую оборону. "С декабря усилится безопасность наших границ. Четыре норвежских F35, а также их системы противовоздушной обороны будут защищать наше пространство и восточный фланг НАТО", - написал польский министр. В середине ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты. Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, норвегия, анджей дуда, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, f-35, миг-29