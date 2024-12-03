https://ria.ru/20241203/nikolaev-1987165236.html

Глава Чувашии: важно обеспечить помощь в адаптации иностранных граждан

Глава Чувашии: важно обеспечить помощь в адаптации иностранных граждан - РИА Новости, 03.12.2024

Глава Чувашии: важно обеспечить помощь в адаптации иностранных граждан

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что важно обеспечить помощь в адаптации иностранных граждан в республике, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:34

2024-12-03T18:34

2024-12-03T18:34

чувашская республика (чувашия)

россия

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что важно обеспечить помощь в адаптации иностранных граждан в республике, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это заявление прозвучало на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. "Очевидно, помощь в адаптации людей, которые приезжают в Российскую Федерацию, в Чувашскую Республику, имеет колоссальное значение. Их быстрая интеграция в нашу действительность позволяет реализовать задачи, для решения которых они приглашаются. При этом важно, чтобы в республике поддерживалось межнациональное согласие и взаимная терпимость друг к другу", - сказал Николаев, его слова приводит пресс-служба. По данным МВД по Чувашской Республике, на территории региона находятся около 7 тысяч иностранных гражданан, что на 14,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, в том числе чуть более 2 тысяч человек осуществляют трудовую деятельность, почти 4 тысячи человек из 64 стран ближнего и дальнего зарубежья обучается в 18 образовательных организациях профессионального образования. "Чувашия – многонациональный и поликонфессиональный регион. Текущее состояние общественно-политических, межнациональных и межконфессиональных отношений в республике характеризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных социальных групп, национальностей и вероисповеданий. Однако привлечение предприятиями трудовых мигрантов, рост численности иностранных студентов создает риски межэтнических конфликтов, формирования закрытых анклавов, проникновения в республику сторонников радикальных идеологий. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы социально-культурной адаптации приезжающих – усвоения ими основ русского языка, истории России, законодательства Российской Федерации, правил поведения, навыков общения, норм общественной морали и этики, культурных ценностей, получения доступа к социальным услугам и прочее", - констатировала в своем докладе министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. Для формирования системы организации деятельности в сфере содействия адаптации иностранных граждан на региональном уровне в 2024 году положения о Минкультуры, Минтруде и Минобразовании были дополнены функциями по осуществлению мер по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в республике. Сформирована группа для проведения выездных занятий на базе предприятий по доведению до иностранных работников материалов вводного адаптационного курса. Минкультуры Чувашии разработан комплекс мероприятий на тему "Социально-культурная адаптация иностранных граждан в Чувашской Республике и их интеграция в российское общество", который дополнил направления подпрограммы "Реализация государственной национальной политики в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры".

https://ria.ru/20241203/chuvashiya-1987119519.html

https://ria.ru/20241202/olegnikolaev-1986960124.html

чувашская республика (чувашия)

россия

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чувашская республика (чувашия), россия, олег николаев (политик)