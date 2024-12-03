https://ria.ru/20241203/niderlandy-1987090731.html

В Нидерландах задумались о возвращении обязательной воинской повинности

В Нидерландах задумались о возвращении обязательной воинской повинности - РИА Новости, 03.12.2024

В Нидерландах задумались о возвращении обязательной воинской повинности

Нидерланды впервые за 27 лет изучают возможность возобновления обязательной воинской повинности, сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на документ... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:18

2024-12-03T14:18

2024-12-03T14:18

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ГААГА, 3 дек - РИА Новости. Нидерланды впервые за 27 лет изучают возможность возобновления обязательной воинской повинности, сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на документ министерства обороны королевства. "Министерство обороны Нидерландов составило план действий на случай, если бы Нидерланды вновь ввели воинскую повинность. Об этом свидетельствует документы, запрошенные RTL Nieuws", - сообщил телеканал. Ведомство пришло к выводу, что пока вооруженные силы далеки от готовности к такому сценарию, так как необходимы крупные инвестиции в персонал и оборудование, однако "если соседние страны введут обязательную военную службу, Нидерланды немедленно последуют этому примеру". Как отмечается в документах минобороны, причина, по которой Нидерланды изучают возможность возвращения воинской повинности, заключается в том, что страна "должна подготовиться к крупному военному конфликту в ближайшие пять-десять лет". Так, подчеркивает министерство, ситуация в мире с безопасностью продолжает стремительно ухудшаться, о чем свидетельствуют события на Украине и Ближнем Востоке. В Нидерландах профессиональная армия насчитывает более 42 000 кадровых военнослужащих. Министерство обороны работает над тем, чтобы увеличить эту цифру, в том числе с помощью привлечения резервистов. Призыв в Вооружённые силы Нидерландов прекратился с 1 мая 1997 года, они переведены на контрактную основу. Однако в исключительных обстоятельствах, таких как угроза войны, нидерландское правительство может вернуть службу по призыву. Ежегодно всем молодым людям в возрасте 17 лет приходят письма, в которых их призывают присоединиться к армии. -0-

https://ria.ru/20241128/istrebiteli-1986148897.html

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в мире, нидерланды, украина, ближний восток