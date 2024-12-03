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Война с Ливаном не окончена, заявил Нетаньяху
Война с Ливаном не окончена, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 03.12.2024
Война с Ливаном не окончена, заявил Нетаньяху
Израиль и Ливан находятся в состоянии прекращения огня, однако война не окончена, пока безопасность на севере страны не будет восстановлена и жители не вернутся РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:42
2024-12-03T17:42
2024-12-03T17:52
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек - РИА Новости. Израиль и Ливан находятся в состоянии прекращения огня, однако война не окончена, пока безопасность на севере страны не будет восстановлена и жители не вернутся в свои дома, заявил во вторник премьер-министр Биньямин Нетаньяху."Cейчас мы находимся в состоянии прекращения огня. Я подчеркиваю, что это прекращение огня, а не конец войны. У нас есть четкая цель - вернуть жителей и восстановить север. Мы железной рукой соблюдаем это прекращение огня и действуем против любого нарушения - незначительного или серьезного", - заявил премьер на специальном выездном заседании правительства в прибрежном городе Нагария в нескольких километрах от границы с Ливаном.
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в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Война с Ливаном не окончена, заявил Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что война с Ливаном не окончена, несмотря на прекращение огня