Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства
Мишустин: финансирование проектов технологического лидерства заложено в бюджет
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ. 3 декабря 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ. 3 декабря 2024
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Средства на реализацию новых нацпроектов для достижения технологического лидерства, которые будут запущены с 2025 года, предусмотрены в федеральном бюджете, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе стратегической сессии глава кабмина сообщил, что восемь профильных национальных проектов охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. Среди них, по данным Мишустина, новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа и судостроение, инновационный транспорт, а также медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности и сектор гражданских беспилотных авиационных систем.
"С 1 января 2025 года мы планируем их запустить. Необходимые средства на их реализацию в федеральном бюджете предусмотрены", - сказал Мишустин.
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