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Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства - РИА Новости, 03.12.2024
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14:02 03.12.2024 (обновлено: 14:38 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/natsproekty-1987087753.html
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства - РИА Новости, 03.12.2024
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства
Средства на реализацию новых нацпроектов для достижения технологического лидерства, которые будут запущены с 2025 года, предусмотрены в федеральном бюджете,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:02
2024-12-03T14:38
экономика
михаил мишустин
россия
бюджет
технологии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Средства на реализацию новых нацпроектов для достижения технологического лидерства, которые будут запущены с 2025 года, предусмотрены в федеральном бюджете, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В ходе стратегической сессии глава кабмина сообщил, что восемь профильных национальных проектов охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. Среди них, по данным Мишустина, новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа и судостроение, инновационный транспорт, а также медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности и сектор гражданских беспилотных авиационных систем."С 1 января 2025 года мы планируем их запустить. Необходимые средства на их реализацию в федеральном бюджете предусмотрены", - сказал Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия, бюджет, технологии
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Бюджет, Технологии
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства

Мишустин: финансирование проектов технологического лидерства заложено в бюджет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ. 3 декабря 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию Технологическое лидерство в Координационном центре правительства РФ. 3 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Технологическое лидерство" в Координационном центре правительства РФ. 3 декабря 2024
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Средства на реализацию новых нацпроектов для достижения технологического лидерства, которые будут запущены с 2025 года, предусмотрены в федеральном бюджете, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе стратегической сессии глава кабмина сообщил, что восемь профильных национальных проектов охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. Среди них, по данным Мишустина, новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа и судостроение, инновационный транспорт, а также медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности и сектор гражданских беспилотных авиационных систем.
"С 1 января 2025 года мы планируем их запустить. Необходимые средства на их реализацию в федеральном бюджете предусмотрены", - сказал Мишустин.
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