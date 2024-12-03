https://ria.ru/20241203/natsproekty-1987087753.html

Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства

Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства - РИА Новости, 03.12.2024

Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства

Средства на реализацию новых нацпроектов для достижения технологического лидерства, которые будут запущены с 2025 года, предусмотрены в федеральном бюджете,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:02

2024-12-03T14:02

2024-12-03T14:38

экономика

михаил мишустин

россия

бюджет

технологии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Средства на реализацию новых нацпроектов для достижения технологического лидерства, которые будут запущены с 2025 года, предусмотрены в федеральном бюджете, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В ходе стратегической сессии глава кабмина сообщил, что восемь профильных национальных проектов охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. Среди них, по данным Мишустина, новые перспективные материалы, химия, средства производства и автоматизации, энергетика, космос, авиа и судостроение, инновационный транспорт, а также медицина, фармацевтика, обеспечение продовольственной безопасности и сектор гражданских беспилотных авиационных систем."С 1 января 2025 года мы планируем их запустить. Необходимые средства на их реализацию в федеральном бюджете предусмотрены", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241125/nauka-1984643785.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, михаил мишустин, россия, бюджет, технологии