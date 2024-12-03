СМИ раскрыли, чего испугался Запад из-за Украины
WSJ: Запад боится обострения отношений с РФ при приближении Украины к НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Руководство западных стран боится обострения отношений с Россией из-за сближения Украины с НАТО, пишет Wall Street Journal.
"Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой", — говорится в публикации.
"Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой", — говорится в публикации.
Вместе с тем, Киев хочет, чтобы главы МИД государств — членов НАТО хотя бы передали лидерам своих стран рекомендацию направить Украине приглашение в альянс. При этом даже такой вариант остается туманной перспективой, отмечает издание.
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.