https://ria.ru/20241203/nato-1987110831.html

СМИ раскрыли, чего испугался Запад из-за Украины

СМИ раскрыли, чего испугался Запад из-за Украины - РИА Новости, 03.12.2024

СМИ раскрыли, чего испугался Запад из-за Украины

Руководство западных стран боится обострения отношений с Россией из-за сближения Украины с НАТО, пишет Wall Street Journal. "Официальные лица в Вашингтоне,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:37

2024-12-03T15:37

2024-12-03T15:38

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Руководство западных стран боится обострения отношений с Россией из-за сближения Украины с НАТО, пишет Wall Street Journal. "Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой", — говорится в публикации. Вместе с тем, Киев хочет, чтобы главы МИД государств — членов НАТО хотя бы передали лидерам своих стран рекомендацию направить Украине приглашение в альянс. При этом даже такой вариант остается туманной перспективой, отмечает издание.Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря. В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987074493.html

https://ria.ru/20241203/ukraina-1987031690.html

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в мире, украина, россия, нато, киев