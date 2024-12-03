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СМИ раскрыли, чего испугался Запад из-за Украины - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 03.12.2024 (обновлено: 15:38 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/nato-1987110831.html
СМИ раскрыли, чего испугался Запад из-за Украины
СМИ раскрыли, чего испугался Запад из-за Украины - РИА Новости, 03.12.2024
СМИ раскрыли, чего испугался Запад из-за Украины
Руководство западных стран боится обострения отношений с Россией из-за сближения Украины с НАТО, пишет Wall Street Journal. "Официальные лица в Вашингтоне,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:37
2024-12-03T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
киев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Руководство западных стран боится обострения отношений с Россией из-за сближения Украины с НАТО, пишет Wall Street Journal. "Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой", — говорится в публикации. Вместе с тем, Киев хочет, чтобы главы МИД государств — членов НАТО хотя бы передали лидерам своих стран рекомендацию направить Украине приглашение в альянс. При этом даже такой вариант остается туманной перспективой, отмечает издание.Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря. В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987074493.html
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987031690.html
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в мире, украина, россия, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Киев
СМИ раскрыли, чего испугался Запад из-за Украины

WSJ: Запад боится обострения отношений с РФ при приближении Украины к НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Руководство западных стран боится обострения отношений с Россией из-за сближения Украины с НАТО, пишет Wall Street Journal.

"Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой", — говорится в публикации.
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Вместе с тем, Киев хочет, чтобы главы МИД государств — членов НАТО хотя бы передали лидерам своих стран рекомендацию направить Украине приглашение в альянс. При этом даже такой вариант остается туманной перспективой, отмечает издание.

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря.

В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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