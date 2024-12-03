В Швейцарии рассказали о последствиях выхода США из НАТО
Депутат Куатро: Украина проиграет войну с Россией, если США покинут НАТО
Флаг НАТО . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости. Украина проиграет конфликт с Россией, если США прекратят свою помощь стране, потому что Европа не сможет компенсировать эту военную поддержку, заявила в интервью швейцарской газете Tribune de Genève швейцарский депутат Жаклин Де Куатро по завершении Парламентской ассамблеи НАТО.
Де Куатро добавила, что Швейцария обеспокоена возможным ослаблением НАТО с приходом президента США Дональда Трампа, поскольку это также повлияет на Берн в области политики безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки - порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.