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В Швейцарии рассказали о последствиях выхода США из НАТО - РИА Новости, 03.12.2024
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12:58 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/nato-1987074150.html
В Швейцарии рассказали о последствиях выхода США из НАТО
В Швейцарии рассказали о последствиях выхода США из НАТО - РИА Новости, 03.12.2024
В Швейцарии рассказали о последствиях выхода США из НАТО
Украина проиграет конфликт с Россией, если США прекратят свою помощь стране, потому что Европа не сможет компенсировать эту военную поддержку, заявила в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:58
2024-12-03T12:58
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ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости. Украина проиграет конфликт с Россией, если США прекратят свою помощь стране, потому что Европа не сможет компенсировать эту военную поддержку, заявила в интервью швейцарской газете Tribune de Genève швейцарский депутат Жаклин Де Куатро по завершении Парламентской ассамблеи НАТО. "Если США выйдут из НАТО, Украина проиграет войну, потому что Европа не сможет восполнить этот недостаток военной поддержки", - сказала она. Де Куатро добавила, что Швейцария обеспокоена возможным ослаблением НАТО с приходом президента США Дональда Трампа, поскольку это также повлияет на Берн в области политики безопасности. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки - порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240119/trump-1922344866.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
В Швейцарии рассказали о последствиях выхода США из НАТО

Депутат Куатро: Украина проиграет войну с Россией, если США покинут НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 дек - РИА Новости. Украина проиграет конфликт с Россией, если США прекратят свою помощь стране, потому что Европа не сможет компенсировать эту военную поддержку, заявила в интервью швейцарской газете Tribune de Genève швейцарский депутат Жаклин Де Куатро по завершении Парламентской ассамблеи НАТО.
"Если США выйдут из НАТО, Украина проиграет войну, потому что Европа не сможет восполнить этот недостаток военной поддержки", - сказала она.
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Де Куатро добавила, что Швейцария обеспокоена возможным ослаблением НАТО с приходом президента США Дональда Трампа, поскольку это также повлияет на Берн в области политики безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки - порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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