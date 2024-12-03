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"До ужаса ювелирная работа". Находка из Египта повергла ученых в шок - РИА Новости, 03.12.2024
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Религия
 
08:00 03.12.2024 (обновлено: 08:03 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/nakhodka-1986892976.html
"До ужаса ювелирная работа". Находка из Египта повергла ученых в шок
"До ужаса ювелирная работа". Находка из Египта повергла ученых в шок - РИА Новости, 03.12.2024
"До ужаса ювелирная работа". Находка из Египта повергла ученых в шок
Более десяти лет археологи не могли понять, с чем столкнулись. Небрежное отношение к похоронам? Это странно для египтян. Кровавый ритуал, о котором ходили лишь... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:00
2024-12-03T08:03
религия
египет
австрия
германия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Более десяти лет археологи не могли понять, с чем столкнулись. Небрежное отношение к похоронам? Это странно для египтян. Кровавый ритуал, о котором ходили лишь легенды? Но ведь раньше никаких научных подтверждений этому не было. О том, к чему склоняются ученые, — в материале РИА Новости.Отсекли и отсортировалиНа юго-восточном побережье Средиземного моря, где, как корни дерева, раскинулась дельта Нила, находится один из интереснейших археологических памятников древности — Телль-эль-Даб. Тысячелетия назад здесь был город Аварис. В конце Среднего царства он на некоторое время потеснил могучий Мемфис и стал столицей Египта.Именно поэтому вот уже на протяжении нескольких десятилетий ученых разных стран как магнитом тянет сюда в поисках чего-то нового, доселе неизведанного.И удача нет-нет да и улыбается им. Так, в 2011-м группа специалистов из Австрии и Германии обнаружила под развалинами одного из дворцов три неглубокие ямы. А в них — кисти человеческих рук.Практически со всеми образцами удалось провести остеологический анализ. Результаты несколько озадачили. Останки были четко систематизированы. В первой яме — кисти ладонью вверх, во второй — вниз, а в третьей лежала всего одна, сильно меньше других.Кроме того, безымянный палец на ней был заметно короче указательного. Из чего сделали вывод, что это женские останки.Возраст — от 14 до 22 лет. Не старше. Кости полностью сформированы, но без следов возрастной дегенерации.Дальше — больше. Все кисти лежали в одном и том же положении — с "широко растопыренными пальцами, в основном по бокам ладони", как говорится в отчете. Кому, а главное, зачем понадобилось совершать подобное?Над ответом австрийско-германская команда билась без малого пятнадцать лет.Миролюбивы, как никто другойПервое, что приходило на ум, — налицо последствия применения древнеегипетского уголовного кодекса. Отсеченные руки могли быть формой наказания за те или иные проступки. Например, кражу. Не секрет, что в наши дни в ряде стран подобное практикуется до сих пор.Однако против этой версии резко против выступили историки. Так, египтолог Вассим Эль-Сиси настаивает: общество того времени было гораздо более цивилизованно, чем многие склонны думать.По его словам, максимальное наказание в форме увечий полагалось только совершившим прелюбодеяние. Как правило, им отсекали кончик носа. Что же касается рук, то их ни в коем случае не трогали. Объяснение более чем прагматическое: потому что египтянин — это в первую очередь рабочая сила.Лиши земледельца или строителя рук — пиши пропало.По мнению коллеги Эль-Сиси — историка Джалала Шалтоута, цивилизация Древнего Египта была одной из первых, утвердивших принципы прав человека. Именно поэтому в стране так быстро установились отношения между правителем и населением, общественные нормы.Назывались они "Маат". На их основе затем сформировались нерушимая дворцовая иерархия и жесткая административная, политическая и религиозная структура.Также, отмечает в своей работе Шалтоут, одним из важнейших было право на жизнь. Отсюда, к слову, и практически полное отсутствие человеческих жертвоприношений. Если на заре египетской цивилизации еще были единичные случаи, то затем эта практика быстро сошла на нет.Вместе с тем теоретики предложили обратить внимание на богатые росписи дворцов и гробниц великих фараонов. Ведь там довольно часто встречаются сцены с изображением отрубленных рук.Долг каждогоКоманду, работавшую в Аварисе, это заинтересовало. И вскоре родилась альтернативная версия: отсечение кистей — не что иное, как военный ритуал. Но откуда у "гуманных" египтян столь ужасный обряд?Подсказку нашли все в тех же иероглифах. Все изображения, на которых воины подносят фараону отрубленные руки, датируются строго ограниченным периодом — XV-XVI династия.Тогда могучий Египет оказался под гнетом иноземцев. В царство вторглись воинственные гиксосы — кочевые племена семитского происхождения, прародители современных арабов и евреев. В XVII веке до н. э. они покинули родные края — территорию Леванта — и двинулись на юго-запад.Именно гиксосы и основали новую столицу — Аварес. Принесли технологии — колесницы и более совершенное оружие. А заодно обогатили местный культ собственными специфическими ритуалами. В частности, "золотом чести".Каждый уважающий себя солдат — если повезет остаться в живых — был обязан преподнести правителю отрубленные руки поверженных врагов. Причем только правые — символ силы и могущества. А господин, в свою очередь, одаривал верного вассала золотыми бусинами. У наиболее бравых сорвиголов на груди красовалось целое ожерелье.Похоже на правдуГипотеза, на первый взгляд, более чем убедительная. Но у ученых из Германии и Австрии все же оставались сомнения."Все данные необходимо тщательно исследовать и проверять. Информация — что сейчас, что многие тысячи лет назад — прежде всего была средством формирования убеждений", — объясняла журналистам год назад участница экспедиции, доктор археологии Изабель Кревекер.Каково же было удивление ее и коллег, когда совсем недавно выяснилось: жуткий ритуал — не выдумка. Антропологи провели дополнительные анализы. И установили: "руки были отделены от тел тщательно; не топором или каким-то похожим грубым оружием, а очень искусно"."Видно, что это тонкая, аккуратная работа, проделанная ради ритуала", — гласило заключение экспертов.Кроме того, руки отрубили в течение 24-48 часов после смерти. Если пальцы можно было расправить, значит трупное окоченение к тому моменту еще не наступило.Выходит, в древнем Аваресе археологи действительно видели "золото чести". Впрочем, чтобы утверждать со всей уверенностью, "требуется еще много дополнительных исследований", успокаивают журналистов участники раскопок. Поэтому окончательная разгадка впереди.
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египет, австрия, германия, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Египет, Австрия, Германия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"До ужаса ювелирная работа". Находка из Египта повергла ученых в шок

Ученые из DAI выяснили подробности ритуала "золото чести"

© iStock.com / PhooeyЕгипет
Египет - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / Phooey
Египет
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Более десяти лет археологи не могли понять, с чем столкнулись. Небрежное отношение к похоронам? Это странно для египтян. Кровавый ритуал, о котором ходили лишь легенды? Но ведь раньше никаких научных подтверждений этому не было. О том, к чему склоняются ученые, — в материале РИА Новости.

Отсекли и отсортировали

На юго-восточном побережье Средиземного моря, где, как корни дерева, раскинулась дельта Нила, находится один из интереснейших археологических памятников древности — Телль-эль-Даб. Тысячелетия назад здесь был город Аварис. В конце Среднего царства он на некоторое время потеснил могучий Мемфис и стал столицей Египта.
Именно поэтому вот уже на протяжении нескольких десятилетий ученых разных стран как магнитом тянет сюда в поисках чего-то нового, доселе неизведанного.
И удача нет-нет да и улыбается им. Так, в 2011-м группа специалистов из Австрии и Германии обнаружила под развалинами одного из дворцов три неглубокие ямы. А в них — кисти человеческих рук.
Практически со всеми образцами удалось провести остеологический анализ. Результаты несколько озадачили. Останки были четко систематизированы. В первой яме — кисти ладонью вверх, во второй — вниз, а в третьей лежала всего одна, сильно меньше других.
Кроме того, безымянный палец на ней был заметно короче указательного. Из чего сделали вывод, что это женские останки.
© iStock.com / ChalffyРека Нил
Река Нил - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / Chalffy
Река Нил
Возраст — от 14 до 22 лет. Не старше. Кости полностью сформированы, но без следов возрастной дегенерации.
Дальше — больше. Все кисти лежали в одном и том же положении — с "широко растопыренными пальцами, в основном по бокам ладони", как говорится в отчете. Кому, а главное, зачем понадобилось совершать подобное?
Над ответом австрийско-германская команда билась без малого пятнадцать лет.

Миролюбивы, как никто другой

Первое, что приходило на ум, — налицо последствия применения древнеегипетского уголовного кодекса. Отсеченные руки могли быть формой наказания за те или иные проступки. Например, кражу. Не секрет, что в наши дни в ряде стран подобное практикуется до сих пор.
Однако против этой версии резко против выступили историки. Так, египтолог Вассим Эль-Сиси настаивает: общество того времени было гораздо более цивилизованно, чем многие склонны думать.
© Getty Images / AnadoluГиксосская гробница в Каире
Гиксосская гробница в Каире - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / Anadolu
Гиксосская гробница в Каире
По его словам, максимальное наказание в форме увечий полагалось только совершившим прелюбодеяние. Как правило, им отсекали кончик носа. Что же касается рук, то их ни в коем случае не трогали. Объяснение более чем прагматическое: потому что египтянин — это в первую очередь рабочая сила.
Лиши земледельца или строителя рук — пиши пропало.
По мнению коллеги Эль-Сиси — историка Джалала Шалтоута, цивилизация Древнего Египта была одной из первых, утвердивших принципы прав человека. Именно поэтому в стране так быстро установились отношения между правителем и населением, общественные нормы.
Назывались они "Маат". На их основе затем сформировались нерушимая дворцовая иерархия и жесткая административная, политическая и религиозная структура.
Также, отмечает в своей работе Шалтоут, одним из важнейших было право на жизнь. Отсюда, к слову, и практически полное отсутствие человеческих жертвоприношений. Если на заре египетской цивилизации еще были единичные случаи, то затем эта практика быстро сошла на нет.
CC0 / Norman de Garis Davies / "Четыре иностранных вождя", фреска в Луксоре, изображающая гиксосских правителей
Четыре иностранных вождя, фреска в Луксоре, изображающая гиксосских правителей - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
CC0 / Norman de Garis Davies /
"Четыре иностранных вождя", фреска в Луксоре, изображающая гиксосских правителей
Вместе с тем теоретики предложили обратить внимание на богатые росписи дворцов и гробниц великих фараонов. Ведь там довольно часто встречаются сцены с изображением отрубленных рук.

Долг каждого

Команду, работавшую в Аварисе, это заинтересовало. И вскоре родилась альтернативная версия: отсечение кистей — не что иное, как военный ритуал. Но откуда у "гуманных" египтян столь ужасный обряд?
Подсказку нашли все в тех же иероглифах. Все изображения, на которых воины подносят фараону отрубленные руки, датируются строго ограниченным периодом — XV-XVI династия.
Тогда могучий Египет оказался под гнетом иноземцев. В царство вторглись воинственные гиксосы — кочевые племена семитского происхождения, прародители современных арабов и евреев. В XVII веке до н. э. они покинули родные края — территорию Леванта — и двинулись на юго-запад.
Именно гиксосы и основали новую столицу — Аварес. Принесли технологии — колесницы и более совершенное оружие. А заодно обогатили местный культ собственными специфическими ритуалами. В частности, "золотом чести".
© Getty Images / UniversalImagesGroupЕгипетские чиновники подсчитывают руки врагов, убитых в бою, чтобы оценить потери в рядах противника, изображение в храме Рамзеса III
Египетские чиновники подсчитывают руки врагов, убитых в бою, чтобы узнать потери в рядах противника, изображение в храме Рамзеса III - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / UniversalImagesGroup
Египетские чиновники подсчитывают руки врагов, убитых в бою, чтобы оценить потери в рядах противника, изображение в храме Рамзеса III
Каждый уважающий себя солдат — если повезет остаться в живых — был обязан преподнести правителю отрубленные руки поверженных врагов. Причем только правые — символ силы и могущества. А господин, в свою очередь, одаривал верного вассала золотыми бусинами. У наиболее бравых сорвиголов на груди красовалось целое ожерелье.

Похоже на правду

Гипотеза, на первый взгляд, более чем убедительная. Но у ученых из Германии и Австрии все же оставались сомнения.
"Все данные необходимо тщательно исследовать и проверять. Информация — что сейчас, что многие тысячи лет назад — прежде всего была средством формирования убеждений", — объясняла журналистам год назад участница экспедиции, доктор археологии Изабель Кревекер.
Каково же было удивление ее и коллег, когда совсем недавно выяснилось: жуткий ритуал — не выдумка. Антропологи провели дополнительные анализы. И установили: "руки были отделены от тел тщательно; не топором или каким-то похожим грубым оружием, а очень искусно".
© Getty Images / MyLoupeРуины обелиска в Аварисе
Руины обелиска в Аварисе - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / MyLoupe
Руины обелиска в Аварисе
"Видно, что это тонкая, аккуратная работа, проделанная ради ритуала", — гласило заключение экспертов.
Кроме того, руки отрубили в течение 24-48 часов после смерти. Если пальцы можно было расправить, значит трупное окоченение к тому моменту еще не наступило.
Выходит, в древнем Аваресе археологи действительно видели "золото чести". Впрочем, чтобы утверждать со всей уверенностью, "требуется еще много дополнительных исследований", успокаивают журналистов участники раскопок. Поэтому окончательная разгадка впереди.
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