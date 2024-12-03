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ВС России ударили по расположению польских наемников в Ровненской области - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 03.12.2024 (обновлено: 10:38 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/naemniki-1987021780.html
ВС России ударили по расположению польских наемников в Ровненской области
ВС России ударили по расположению польских наемников в Ровненской области - РИА Новости, 03.12.2024
ВС России ударили по расположению польских наемников в Ровненской области
Российские войска нанесли ракетные удары по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T09:51
2024-12-03T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
ровненская область
украина
польша
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетные удары по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области &lt;...&gt; Предварительно, прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки", — сказал он.Кроме того, под удар попали украинские военнослужащие, расположившиеся в зоне отдыха в пригороде Киева, добавил собеседник агентства."Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Белоруссией. Для укрепления или просто ротации — пока не в курсе", — отметил он.По словам подпольщика, еще одной целью стал военный аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области. Там взрывы гремели в районе артиллерийских складов, была сильная детонация.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241203/infrastruktura-1987009936.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ровненская область
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в мире, ровненская область, украина, польша, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровненская область, Украина, Польша, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по расположению польских наемников в Ровненской области

Лебедев сообщил об ударах по в/ч с польскими наемниками в Ровненской области

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетные удары по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области <...> Предварительно, прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки", — сказал он.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов
Вчера, 08:19
Кроме того, под удар попали украинские военнослужащие, расположившиеся в зоне отдыха в пригороде Киева, добавил собеседник агентства.
"Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Белоруссией. Для укрепления или просто ротации — пока не в курсе", — отметил он.
По словам подпольщика, еще одной целью стал военный аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области. Там взрывы гремели в районе артиллерийских складов, была сильная детонация.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРовненская областьУкраинаПольшаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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