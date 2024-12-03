https://ria.ru/20241203/naemniki-1987021780.html

ВС России ударили по расположению польских наемников в Ровненской области

ВС России ударили по расположению польских наемников в Ровненской области - РИА Новости, 03.12.2024

ВС России ударили по расположению польских наемников в Ровненской области

Российские войска нанесли ракетные удары по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:51

2024-12-03T09:51

2024-12-03T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

ровненская область

украина

польша

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетные удары по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области <...> Предварительно, прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки", — сказал он.Кроме того, под удар попали украинские военнослужащие, расположившиеся в зоне отдыха в пригороде Киева, добавил собеседник агентства."Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Белоруссией. Для укрепления или просто ротации — пока не в курсе", — отметил он.По словам подпольщика, еще одной целью стал военный аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области. Там взрывы гремели в районе артиллерийских складов, была сильная детонация.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241203/infrastruktura-1987009936.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ровненская область, украина, польша, сергей лебедев, вооруженные силы украины