ВС России ударили по расположению польских наемников в Ровненской области
Лебедев сообщил об ударах по в/ч с польскими наемниками в Ровненской области
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетные удары по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области <...> Предварительно, прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки", — сказал он.
Кроме того, под удар попали украинские военнослужащие, расположившиеся в зоне отдыха в пригороде Киева, добавил собеседник агентства.
"Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Белоруссией. Для укрепления или просто ротации — пока не в курсе", — отметил он.
По словам подпольщика, еще одной целью стал военный аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области. Там взрывы гремели в районе артиллерийских складов, была сильная детонация.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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