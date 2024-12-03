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Дело о теракте на Крымском мосту направили в военный суд - РИА Новости, 03.12.2024
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21:48 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/most-1987198841.html
Дело о теракте на Крымском мосту направили в военный суд
Дело о теракте на Крымском мосту направили в военный суд - РИА Новости, 03.12.2024
Дело о теракте на Крымском мосту направили в военный суд
Уголовное дело о теракте на Крымском мосту в 2022 году в отношении восьми человек направлено в военный суд, Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T21:48
2024-12-03T21:48
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
керченский пролив
василий малюк
служба безопасности украины
крымский мост
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МОСКВА, 3 дек - РИА я новости. Уголовное дело о теракте на Крымском мосту в 2022 году в отношении восьми человек направлено в военный суд, Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, сообщает надзорное ведомство. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна", - говорится в сообщении Уточняется, что они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств). По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. А 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле. "Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в релизе. Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.
https://ria.ru/20240824/terakt-1968189635.html
https://ria.ru/20240823/arest-1967927815.html
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происшествия, россия, керченский пролив, василий малюк, служба безопасности украины, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Керченский пролив, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Крымский мост
Дело о теракте на Крымском мосту направили в военный суд

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА я новости. Уголовное дело о теракте на Крымском мосту в 2022 году в отношении восьми человек направлено в военный суд, Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, сообщает надзорное ведомство.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна", - говорится в сообщении
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Уточняется, что они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других.
Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
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Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал.
А 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
"Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в релизе.
Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКерченский проливВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныКрымский мост
 
 
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