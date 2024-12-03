https://ria.ru/20241203/moskva-1986958977.html

Ефимов: в Москве за пять лет построили 56 зданий для школ и детсадов

Ефимов: в Москве за пять лет построили 56 зданий для школ и детсадов - РИА Новости, 03.12.2024

Ефимов: в Москве за пять лет построили 56 зданий для школ и детсадов

Инвесторы с 2020 года построили в Москве 56 зданий для образовательных учреждений, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:08

2024-12-03T09:08

2024-12-03T09:08

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

тинао

новомосковский административный округ

сергей собянин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Инвесторы с 2020 года построили в Москве 56 зданий для образовательных учреждений, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."При реализации проектов жилой застройки девелоперы обеспечивают новые кварталы необходимыми объектами социальной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию школы и детские сады переходят в столичную систему образования. Так, за последние пять лет образовательные учреждения города получили в оперативное управление 56 новых зданий общей площадью почти 481,6 тысячи квадратных метров в 10 административных округах", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Большинство зданий - 32 - были построены в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Еще восемь объектов получили образовательные организации на западе столицы, четыре здания – на юге, три – на юго-востоке. По два объекта были переданы учреждениям в Зеленограде, Северо-восточном, Северо-западном и Юго-западном административных округах.При этом с начала текущего года инвесторы построили в Москве 16 зданий, больше половины из них расположены в ТиНАО.Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что за последние пять лет система образования получила почти 140 новых зданий.

https://ria.ru/20241129/efimov-1986403419.html

https://ria.ru/20241129/efimov-1986315086.html

москва

тинао

новомосковский административный округ

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