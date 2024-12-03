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Ефимов: в Москве за пять лет построили 56 зданий для школ и детсадов - РИА Новости, 03.12.2024
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09:08 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/moskva-1986958977.html
Ефимов: в Москве за пять лет построили 56 зданий для школ и детсадов
Ефимов: в Москве за пять лет построили 56 зданий для школ и детсадов - РИА Новости, 03.12.2024
Ефимов: в Москве за пять лет построили 56 зданий для школ и детсадов
Инвесторы с 2020 года построили в Москве 56 зданий для образовательных учреждений, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T09:08
2024-12-03T09:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
тинао
новомосковский административный округ
сергей собянин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Инвесторы с 2020 года построили в Москве 56 зданий для образовательных учреждений, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."При реализации проектов жилой застройки девелоперы обеспечивают новые кварталы необходимыми объектами социальной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию школы и детские сады переходят в столичную систему образования. Так, за последние пять лет образовательные учреждения города получили в оперативное управление 56 новых зданий общей площадью почти 481,6 тысячи квадратных метров в 10 административных округах", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Большинство зданий - 32 - были построены в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Еще восемь объектов получили образовательные организации на западе столицы, четыре здания – на юге, три – на юго-востоке. По два объекта были переданы учреждениям в Зеленограде, Северо-восточном, Северо-западном и Юго-западном административных округах.При этом с начала текущего года инвесторы построили в Москве 16 зданий, больше половины из них расположены в ТиНАО.Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что за последние пять лет система образования получила почти 140 новых зданий.
https://ria.ru/20241129/efimov-1986403419.html
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москва
тинао
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , тинао, новомосковский административный округ, сергей собянин
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , ТиНАО, Новомосковский административный округ, Сергей Собянин
Ефимов: в Москве за пять лет построили 56 зданий для школ и детсадов

Ефимов: с 2020 года инвесторы построили в Москве 56 зданий для школ и детсадов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Инвесторы с 2020 года построили в Москве 56 зданий для образовательных учреждений, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"При реализации проектов жилой застройки девелоперы обеспечивают новые кварталы необходимыми объектами социальной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию школы и детские сады переходят в столичную систему образования. Так, за последние пять лет образовательные учреждения города получили в оперативное управление 56 новых зданий общей площадью почти 481,6 тысячи квадратных метров в 10 административных округах", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.
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Большинство зданий - 32 - были построены в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Еще восемь объектов получили образовательные организации на западе столицы, четыре здания – на юге, три – на юго-востоке. По два объекта были переданы учреждениям в Зеленограде, Северо-восточном, Северо-западном и Юго-западном административных округах.
При этом с начала текущего года инвесторы построили в Москве 16 зданий, больше половины из них расположены в ТиНАО.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что за последние пять лет система образования получила почти 140 новых зданий.
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