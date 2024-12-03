Ефимов: в Москве за пять лет построили 56 зданий для школ и детсадов
Ефимов: с 2020 года инвесторы построили в Москве 56 зданий для школ и детсадов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Инвесторы с 2020 года построили в Москве 56 зданий для образовательных учреждений, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"При реализации проектов жилой застройки девелоперы обеспечивают новые кварталы необходимыми объектами социальной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию школы и детские сады переходят в столичную систему образования. Так, за последние пять лет образовательные учреждения города получили в оперативное управление 56 новых зданий общей площадью почти 481,6 тысячи квадратных метров в 10 административных округах", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.
Большинство зданий - 32 - были построены в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Еще восемь объектов получили образовательные организации на западе столицы, четыре здания – на юге, три – на юго-востоке. По два объекта были переданы учреждениям в Зеленограде, Северо-восточном, Северо-западном и Юго-западном административных округах.
При этом с начала текущего года инвесторы построили в Москве 16 зданий, больше половины из них расположены в ТиНАО.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что за последние пять лет система образования получила почти 140 новых зданий.