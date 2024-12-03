https://ria.ru/20241203/moshenniki-1987058494.html

В Москве задержали мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов

В Москве задержали мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов - РИА Новости, 03.12.2024

В Москве задержали мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов

Полиция задержала в Москве мошенников, которые, установив в регионах страны более 20 криптоматов, обманули свыше 150 человек, похищенные деньги уходили на... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:59

2024-12-03T11:59

2024-12-03T12:03

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москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Москве мошенников, которые, установив в регионах страны более 20 криптоматов, обманули свыше 150 человек, похищенные деньги уходили на Украину, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, злоумышленники установили более 20 криптоматов в нескольких регионах РФ. Потерпевшие, попав под влияние телефонных мошенников, вносили в терминалы свои деньги и переводили их на криптокошельки организаторов криминальной схемы. Лидер группировки, уроженец Украины, забирал из криптоматов наличные, приносил их в обменный пункт, где ему зачисляли криптовалюту на эквивалентную сумму. Ее он переводил своим кураторам из Украины, оставляя себе в качестве заработка процент с транзакции. "Полицейские задержали подозреваемых в Москве. В ходе обысков у организатора на одном из компьютеров обнаружена консоль администратора, с которой управлялись криптоматы. Оперативники УБК МВД России приняли меры для централизованной блокировки функционирующей сети", - сказала Волк. В числе пострадавших – участник СВО, который находился в Москве на реабилитации после полученного ранения. Следуя указаниям незнакомцев, он перевел более 2,5 миллиона рублей на так называемые безопасные счета. "Предположительно, от действий аферистов пострадали свыше 150 человек", - добавила Волк. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Один фигурант заключен под стражу, остальным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

https://ria.ru/20241125/peterburg-1985575353.html

https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html

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происшествия, россия, москва, украина, ирина волк