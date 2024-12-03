Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 03.12.2024 (обновлено: 12:03 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/moshenniki-1987058494.html
В Москве задержали мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов
В Москве задержали мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов - РИА Новости, 03.12.2024
В Москве задержали мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов
Полиция задержала в Москве мошенников, которые, установив в регионах страны более 20 криптоматов, обманули свыше 150 человек, похищенные деньги уходили на... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:59
2024-12-03T12:03
происшествия
россия
москва
украина
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987058926_284:0:1274:557_1920x0_80_0_0_f68d9f79e3763376df53b025f75067aa.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Москве мошенников, которые, установив в регионах страны более 20 криптоматов, обманули свыше 150 человек, похищенные деньги уходили на Украину, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, злоумышленники установили более 20 криптоматов в нескольких регионах РФ. Потерпевшие, попав под влияние телефонных мошенников, вносили в терминалы свои деньги и переводили их на криптокошельки организаторов криминальной схемы. Лидер группировки, уроженец Украины, забирал из криптоматов наличные, приносил их в обменный пункт, где ему зачисляли криптовалюту на эквивалентную сумму. Ее он переводил своим кураторам из Украины, оставляя себе в качестве заработка процент с транзакции. "Полицейские задержали подозреваемых в Москве. В ходе обысков у организатора на одном из компьютеров обнаружена консоль администратора, с которой управлялись криптоматы. Оперативники УБК МВД России приняли меры для централизованной блокировки функционирующей сети", - сказала Волк. В числе пострадавших – участник СВО, который находился в Москве на реабилитации после полученного ранения. Следуя указаниям незнакомцев, он перевел более 2,5 миллиона рублей на так называемые безопасные счета. "Предположительно, от действий аферистов пострадали свыше 150 человек", - добавила Волк. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Один фигурант заключен под стражу, остальным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20241125/peterburg-1985575353.html
https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987058926_161:0:1114:715_1920x0_80_0_0_5cffb948cd681d0b30dcb0190463b5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, украина, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Ирина Волк
В Москве задержали мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов

В Москве задержаны мошенники, обманувшие более 150 человек с помощью криптоматов

© Ирина Волк/TelegramПолиция задержала в Москве мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов
Полиция задержала в Москве мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Ирина Волк/Telegram
Полиция задержала в Москве мошенников, обманывавших людей с помощью криптоматов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Москве мошенников, которые, установив в регионах страны более 20 криптоматов, обманули свыше 150 человек, похищенные деньги уходили на Украину, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
По ее словам, злоумышленники установили более 20 криптоматов в нескольких регионах РФ. Потерпевшие, попав под влияние телефонных мошенников, вносили в терминалы свои деньги и переводили их на криптокошельки организаторов криминальной схемы. Лидер группировки, уроженец Украины, забирал из криптоматов наличные, приносил их в обменный пункт, где ему зачисляли криптовалюту на эквивалентную сумму. Ее он переводил своим кураторам из Украины, оставляя себе в качестве заработка процент с транзакции.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Петербурге задержали пособников украинских телефонных мошенников
25 ноября, 13:42
"Полицейские задержали подозреваемых в Москве. В ходе обысков у организатора на одном из компьютеров обнаружена консоль администратора, с которой управлялись криптоматы. Оперативники УБК МВД России приняли меры для централизованной блокировки функционирующей сети", - сказала Волк.
В числе пострадавших – участник СВО, который находился в Москве на реабилитации после полученного ранения. Следуя указаниям незнакомцев, он перевел более 2,5 миллиона рублей на так называемые безопасные счета.
"Предположительно, от действий аферистов пострадали свыше 150 человек", - добавила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Один фигурант заключен под стражу, остальным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью открыток в мессенджерах
1 декабря, 07:29
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала