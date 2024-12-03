https://ria.ru/20241203/moshennichestvo-1987014677.html

В Госдуме предложили информировать о схемах мошенничества через "Госуслуги"

В Госдуме предложили информировать о схемах мошенничества через "Госуслуги" - РИА Новости, 03.12.2024

В Госдуме предложили информировать о схемах мошенничества через "Госуслуги"

Депутаты Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв направили обращение в Минцифры РФ с предложением информировать россиян через портал... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:08

2024-12-03T09:08

2024-12-03T09:08

общество

россия

владислав даванков

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв направили обращение в Минцифры РФ с предложением информировать россиян через портал "Госуслуги" о новых схемах мошенничества и способах их предотвращения, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи считаю необходимым внедрить регулярное информирование граждан через портал "Госуслуги" о новых схемах мошенничества и способах их предотвращения", - сказано в обращении. В нем отмечается, что преступники ежегодно придумывают новые способы мошенничества с развитием технологий. Низкий уровень информированности граждан о новых схемах обмана, а также отсутствие необходимых знаний для выявления признаков мошенничества стали основными причинами роста таких случаев. Таким образом, работа государства по информированию граждан о новых схемах мошенничества приобретает особую актуальность. "Уведомления должны включать описание новых угроз, советы по безопасности и инструкции, как избежать обмана. Например, с помощью нейросетей мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры и просят перевести деньги на счет мошенников. Также стали распространены случаи отправки привычных гражданам gif-файлов с картинками, которые содержат вредоносный код, собирающий персональные данные и пароли от аккаунтов", - уточнили авторы обращения. Кроме этого, увеличивается количество оплат услуг по фейковому QR-коду, который ведет не на официальный сайт, а на поддельный ресурс, через который злоумышленники получают данные карты, добавили авторы. "Согласно заявлению заместителя председателя правительства России Дмитрия Николаевича Чернышенко, количество верифицированных пользователей на портале "Госуслуги" составляет 110 миллионов человек – это более 70% граждан России. Соответственно, использование "Госуслуг" может гарантировать максимально доступный охват для информирования граждан о подобных новых способах мошенничества. Убежден, что реализация указанной инициативы позволит снизить количество случаев мошенничества и предотвратит хищения на миллиарды рублей", - добавляется в обращении.

https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html

https://ria.ru/20241124/moshenniki-1985416728.html

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общество, россия, владислав даванков