https://ria.ru/20241203/moshennichestvo-1986992591.html

Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами

Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами - РИА Новости, 03.12.2024

Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами

Мошенники, представившиеся по телефону от имени силовых или надзорных органов, могут заявить гражданам о наличии якобы незадекларированных сумм дохода,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:29

2024-12-03T02:29

2024-12-03T02:29

общество

москва

московская область (подмосковье)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

черная пятница

мошенничество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мошенники, представившиеся по телефону от имени силовых или надзорных органов, могут заявить гражданам о наличии якобы незадекларированных сумм дохода, запугивать мнимой конфискацией денежных средств в доход государства и прислать жертвам опасный QR-код для отправки денег на специальный счет, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, мошенники могут представиться по телефону сотрудниками силовых или надзорных органов, предложив гражданину перейти на якобы защищенный канал связи, а затем перезвонить в мессенджер, где потенциальная жертва видит на аватаре звонящего эмблему Федеральной налоговой службы (ФНС) или символику портала Гослуслуг. Первым делом, как рассказал Хаминский, злоумышленники заявляют гражданам о наличии незадекларированных денежных средств и о последствиях от уклонения уплаты мнимого налога. Далее мошенники пускают в ход запугивание жертвы якобы конфискацией денег в доход государства, чтобы предложить перевести деньги на специальный счет. "Жертве в мессенджер приходит QR-код, по которому нужно отправить деньги на спецсчет. В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями. И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей. После того, как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Естественно, это делается для того, чтобы притупить внимание и успеть снять наличные", - предупредил Хаминский. Юрист также напомнил гражданам, как вовремя понять, что позвонил не сотрудник налоговой службы, а мошенник. "Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно запомнить одно простое правило. Налоговики общаются с гражданами или через личный кабинет налогоплательщика, или путем вызова на прием в инспекцию. Иного не дано. И если вам предлагают другой способ общения, значит, на другом конце телефонного кабеля находятся мошенники", - объяснил Хаминский.

https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), федеральная налоговая служба (фнс россии), черная пятница, мошенничество