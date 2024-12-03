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Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами - РИА Новости, 03.12.2024
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02:29 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/moshennichestvo-1986992591.html
Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами
Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами - РИА Новости, 03.12.2024
Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами
Мошенники, представившиеся по телефону от имени силовых или надзорных органов, могут заявить гражданам о наличии якобы незадекларированных сумм дохода,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:29
2024-12-03T02:29
общество
москва
московская область (подмосковье)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
черная пятница
мошенничество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мошенники, представившиеся по телефону от имени силовых или надзорных органов, могут заявить гражданам о наличии якобы незадекларированных сумм дохода, запугивать мнимой конфискацией денежных средств в доход государства и прислать жертвам опасный QR-код для отправки денег на специальный счет, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, мошенники могут представиться по телефону сотрудниками силовых или надзорных органов, предложив гражданину перейти на якобы защищенный канал связи, а затем перезвонить в мессенджер, где потенциальная жертва видит на аватаре звонящего эмблему Федеральной налоговой службы (ФНС) или символику портала Гослуслуг. Первым делом, как рассказал Хаминский, злоумышленники заявляют гражданам о наличии незадекларированных денежных средств и о последствиях от уклонения уплаты мнимого налога. Далее мошенники пускают в ход запугивание жертвы якобы конфискацией денег в доход государства, чтобы предложить перевести деньги на специальный счет. "Жертве в мессенджер приходит QR-код, по которому нужно отправить деньги на спецсчет. В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями. И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей. После того, как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Естественно, это делается для того, чтобы притупить внимание и успеть снять наличные", - предупредил Хаминский. Юрист также напомнил гражданам, как вовремя понять, что позвонил не сотрудник налоговой службы, а мошенник. "Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно запомнить одно простое правило. Налоговики общаются с гражданами или через личный кабинет налогоплательщика, или путем вызова на прием в инспекцию. Иного не дано. И если вам предлагают другой способ общения, значит, на другом конце телефонного кабеля находятся мошенники", - объяснил Хаминский.
https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), федеральная налоговая служба (фнс россии), черная пятница, мошенничество
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Черная пятница, Мошенничество
Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами

Юрист Хаминский: мошенники могут запугивать мнимой конфискацией денежных средств

© Pixabay / TBIT Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Pixabay / TBIT
Клавиатура компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мошенники, представившиеся по телефону от имени силовых или надзорных органов, могут заявить гражданам о наличии якобы незадекларированных сумм дохода, запугивать мнимой конфискацией денежных средств в доход государства и прислать жертвам опасный QR-код для отправки денег на специальный счет, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, мошенники могут представиться по телефону сотрудниками силовых или надзорных органов, предложив гражданину перейти на якобы защищенный канал связи, а затем перезвонить в мессенджер, где потенциальная жертва видит на аватаре звонящего эмблему Федеральной налоговой службы (ФНС) или символику портала Гослуслуг. Первым делом, как рассказал Хаминский, злоумышленники заявляют гражданам о наличии незадекларированных денежных средств и о последствиях от уклонения уплаты мнимого налога. Далее мошенники пускают в ход запугивание жертвы якобы конфискацией денег в доход государства, чтобы предложить перевести деньги на специальный счет.
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"Жертве в мессенджер приходит QR-код, по которому нужно отправить деньги на спецсчет. В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями. И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей. После того, как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Естественно, это делается для того, чтобы притупить внимание и успеть снять наличные", - предупредил Хаминский.
Юрист также напомнил гражданам, как вовремя понять, что позвонил не сотрудник налоговой службы, а мошенник.
"Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно запомнить одно простое правило. Налоговики общаются с гражданами или через личный кабинет налогоплательщика, или путем вызова на прием в инспекцию. Иного не дано. И если вам предлагают другой способ общения, значит, на другом конце телефонного кабеля находятся мошенники", - объяснил Хаминский.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Черная пятницаМошенничество
 
 
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