https://ria.ru/20241203/mishustin-1987086290.html
Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция
Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция - РИА Новости, 03.12.2024
Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство". РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:56
2024-12-03T13:56
2024-12-03T13:56
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987086420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f45c326f229b7f88c3b013411dd2f869.jpg
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987086420_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_74cea7b2b94ad4c05a5a7b67480a9a1b.jpg
Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство"
Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство"
2024-12-03T13:56
true
PT4M29S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, видео
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство".
2024-12-03T13:56
true
PT4M29S
Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция
Читать ria.ru в
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство".