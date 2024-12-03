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Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция - РИА Новости, 03.12.2024
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13:56 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/mishustin-1987086290.html
Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция
Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция - РИА Новости, 03.12.2024
Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство". РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:56
2024-12-03T13:56
россия
михаил мишустин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство".
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353
60
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Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство"
Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство"
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россия, михаил мишустин, видео
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство".
2024-12-03T13:56
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Мишустин на стратегической сессии "Технологическое лидерство". Трансляция

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Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии "Технологическое лидерство".
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
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