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Минобороны показало кадры пуска ракет "Циркон" и "Калибр" - РИА Новости, 03.12.2024
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17:06 03.12.2024 (обновлено: 17:34 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/minoborony-1987138849.html
Минобороны показало кадры пуска ракет "Циркон" и "Калибр"
Минобороны показало кадры пуска ракет "Циркон" и "Калибр" - РИА Новости, 03.12.2024
Минобороны показало кадры пуска ракет "Циркон" и "Калибр"
Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:06
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министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
средиземное море
циркон
калибр
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря.Учение проводится в восточной части Средиземного моря в соответствии с планом подготовки ВС РФ с 1 по 3 декабря под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.На опубликованных кадрах демонстрируются пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" и ракет "Калибр" с дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск".Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролики с пуском ракеты "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" и работы истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", также прошедших в рамках этого учения. Кроме того, показано попадание ракет в морскую мишень.
россия
средиземное море
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РИА Новости
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353
60
353
60
Пуск ракет "Циркон" с фрегата "Горшков" в ходе учений в Средиземном море
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщили в Минобороны России.
2024-12-03T17:06
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PT0M27S
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с подлодки "Новороссийск"
В ходе учений в Средиземном море был произведен и пуск крылатой ракеты "Калибр" с подлодки "Новороссийск", сообщили в Минобороны России.
2024-12-03T17:06
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PT0M12S
Кадры пуска ракеты "Оникс" из района на побережье Средиземного моря
Впечатляющие кадры пуска ракеты "Оникс" из района на побережье Средиземного моря. Пуск произвел ракетный комплекс "Бастион" в ходе учений, сообщили в Минобороны России.
2024-12-03T17:06
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PT0M27S
Работа экипажа МиГ-31 во время учений в Средиземном море
Работа экипажа МиГ-31 во время учений в Средиземном море
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, средиземное море, циркон, калибр, видео
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Средиземное море, Циркон, Калибр
Минобороны показало кадры пуска ракет "Циркон" и "Калибр"
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря.
2024-12-03T17:06
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PT0M27S
Минобороны показало кадры пуска ракет "Циркон" и "Калибр"

Минобороны показало пуски "Циркона" и "Калибра" на учениях в Средиземном море

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря.
Учение проводится в восточной части Средиземного моря в соответствии с планом подготовки ВС РФ с 1 по 3 декабря под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
На опубликованных кадрах демонстрируются пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" и ракет "Калибр" с дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск".
Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролики с пуском ракеты "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" и работы истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", также прошедших в рамках этого учения. Кроме того, показано попадание ракет в морскую мишень.
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСредиземное мореЦирконКалибр
 
 
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