https://ria.ru/20241203/minoborony-1987138849.html

Минобороны показало кадры пуска ракет "Циркон" и "Калибр"

Минобороны показало кадры пуска ракет "Циркон" и "Калибр" - РИА Новости, 03.12.2024

Минобороны показало кадры пуска ракет "Циркон" и "Калибр"

Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:06

2024-12-03T17:06

2024-12-03T17:34

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

средиземное море

циркон

калибр

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря.Учение проводится в восточной части Средиземного моря в соответствии с планом подготовки ВС РФ с 1 по 3 декабря под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.На опубликованных кадрах демонстрируются пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" и ракет "Калибр" с дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск".Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролики с пуском ракеты "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" и работы истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", также прошедших в рамках этого учения. Кроме того, показано попадание ракет в морскую мишень.

россия

средиземное море

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2024

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Работа экипажа МиГ-31 во время учений в Средиземном море Работа экипажа МиГ-31 во время учений в Средиземном море 2024-12-03T17:06 true PT1M35S

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, средиземное море, циркон, калибр, видео