https://ria.ru/20241203/minoborony-1987091810.html

Группировка "Север" поразила 11 бригад ВСУ в курском приграничье

Группировка "Север" поразила 11 бригад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.12.2024

Группировка "Север" поразила 11 бригад ВСУ в курском приграничье

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 14 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:24

2024-12-03T14:24

2024-12-03T14:24

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 14 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Южный", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В Минобороны добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области и шести в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20241203/bi-bi-si-1987004710.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)