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Группировка "Север" поразила 11 бригад ВСУ в курском приграничье
Группировка "Север" поразила 11 бригад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.12.2024
Группировка "Север" поразила 11 бригад ВСУ в курском приграничье
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 14 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:24
2024-12-03T14:24
2024-12-03T14:24
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 14 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Южный", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В Минобороны добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов Курской области и шести в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20241203/bi-bi-si-1987004710.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" поразила 11 бригад ВСУ в курском приграничье
Минобороны: бойцы "Севера" поразили ВСУ у 14 населенных пунктов Курской области