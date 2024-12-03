https://ria.ru/20241203/minoborony-1987089452.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.12.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки более 300 боевиков ВСУ, два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две "Bradley"... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:05

2024-12-03T14:05

2024-12-03T14:12

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки более 300 боевиков ВСУ, два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две "Bradley" производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две "Bradley" производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 655 военнослужащих, 228 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1223 боевые бронированные машины, 1079 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241203/bi-bi-si-1987004710.html

https://ria.ru/20241202/su-34-1986900946.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)