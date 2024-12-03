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Малайская медведица из Московского зоопарка переехала в новое помещение - РИА Новости, 03.12.2024
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Хорошие новости
 
18:16 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/medveditsa-1987159398.html
Малайская медведица из Московского зоопарка переехала в новое помещение
Малайская медведица из Московского зоопарка переехала в новое помещение - РИА Новости, 03.12.2024
Малайская медведица из Московского зоопарка переехала в новое помещение
Малайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке в конце октября, переехала в новое, более просторное помещение, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:16
2024-12-03T18:16
хорошие новости
малайзия
московский зоопарк
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Малайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке в конце октября, переехала в новое, более просторное помещение, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Наша маленькая малайская медведица переехала в неэкспозиционное помещение своего вольера. Эта зона не будет видна посетителям, она предназначена для отдыха животного и работы специалистов с подопечным. Когда наша малышка уже достаточно подросла и привыкла к транспортному боксу, пришло время познакомить её с новым домом", - говорится в сообщении. Отмечается, что новое помещение отличается от детской игровой комнаты, оно значительно больше в размерах. Во внутреннем вольере много пространства для игр и дальнейшего развития медведицы. В комнате удалось создать большую ярусность, что дало медвежонку возможность активно практиковаться и улучшать свои навыки лазания. "С новым вольером мы знакомили малышку понемногу, вначале принося её туда на несколько часов, постепенно увеличивая время. При первом заходе в новое место наша медведица проявила настороженность и внимательно изучила пространство. Быстро освоившись, она начала активно исследовать всё, что было в комнате, и играть с игрушками, которые переехали вместе с ней из игровой комнаты", - цитируют в сообщении ведущего зоотехника отдела "Млекопитающие" Дениса Кочатова. Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы.
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малайзия, московский зоопарк
Хорошие новости, Малайзия, Московский зоопарк
Малайская медведица из Московского зоопарка переехала в новое помещение

Малайская медведица из Московского зоопарка переехала в просторное помещение

© Московский зоопарк/TelegramМалайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке
Малайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Московский зоопарк/Telegram
Малайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Малайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке в конце октября, переехала в новое, более просторное помещение, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Наша маленькая малайская медведица переехала в неэкспозиционное помещение своего вольера. Эта зона не будет видна посетителям, она предназначена для отдыха животного и работы специалистов с подопечным. Когда наша малышка уже достаточно подросла и привыкла к транспортному боксу, пришло время познакомить её с новым домом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новое помещение отличается от детской игровой комнаты, оно значительно больше в размерах. Во внутреннем вольере много пространства для игр и дальнейшего развития медведицы. В комнате удалось создать большую ярусность, что дало медвежонку возможность активно практиковаться и улучшать свои навыки лазания.
"С новым вольером мы знакомили малышку понемногу, вначале принося её туда на несколько часов, постепенно увеличивая время. При первом заходе в новое место наша медведица проявила настороженность и внимательно изучила пространство. Быстро освоившись, она начала активно исследовать всё, что было в комнате, и играть с игрушками, которые переехали вместе с ней из игровой комнаты", - цитируют в сообщении ведущего зоотехника отдела "Млекопитающие" Дениса Кочатова.
Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы.
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