https://ria.ru/20241203/medveditsa-1987159398.html

Малайская медведица из Московского зоопарка переехала в новое помещение

Малайская медведица из Московского зоопарка переехала в новое помещение - РИА Новости, 03.12.2024

Малайская медведица из Московского зоопарка переехала в новое помещение

Малайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке в конце октября, переехала в новое, более просторное помещение, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:16

2024-12-03T18:16

2024-12-03T18:16

хорошие новости

малайзия

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987158420_0:13:1196:686_1920x0_80_0_0_fcc22ceceacf2506573a9b62c9366cee.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Малайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке в конце октября, переехала в новое, более просторное помещение, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Наша маленькая малайская медведица переехала в неэкспозиционное помещение своего вольера. Эта зона не будет видна посетителям, она предназначена для отдыха животного и работы специалистов с подопечным. Когда наша малышка уже достаточно подросла и привыкла к транспортному боксу, пришло время познакомить её с новым домом", - говорится в сообщении. Отмечается, что новое помещение отличается от детской игровой комнаты, оно значительно больше в размерах. Во внутреннем вольере много пространства для игр и дальнейшего развития медведицы. В комнате удалось создать большую ярусность, что дало медвежонку возможность активно практиковаться и улучшать свои навыки лазания. "С новым вольером мы знакомили малышку понемногу, вначале принося её туда на несколько часов, постепенно увеличивая время. При первом заходе в новое место наша медведица проявила настороженность и внимательно изучила пространство. Быстро освоившись, она начала активно исследовать всё, что было в комнате, и играть с игрушками, которые переехали вместе с ней из игровой комнаты", - цитируют в сообщении ведущего зоотехника отдела "Млекопитающие" Дениса Кочатова. Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы.

https://ria.ru/20241203/zubry-1987081302.html

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малайзия, московский зоопарк