В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника
В Кузбассе проведут проверку после того, как ребенок выпал из кабины подъемника
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияРебенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону на несколько десятков метров на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Ребенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону на несколько десятков метров на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Ребенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону на несколько десятков метров на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Третьего декабря в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как ребенок выпадает из кабины подъемника и катится вниз. Взрослые бегут вслед за ним и подхватывают его. О состоянии ребенка не сообщается. Как пишет автор поста, инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника и стала подталкивать ребенка скорее выйти. В итоге малыш выскользнул из кресла. Как сообщили в СУ СК России, работники канатной дороги вызвали спасателей на место происшествия.
"По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.
В ведомстве добавили, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.