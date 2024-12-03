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В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника - РИА Новости, 03.12.2024
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11:26 03.12.2024 (обновлено: 11:50 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/kuzbass-1987049221.html
В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника
В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника - РИА Новости, 03.12.2024
В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника
Ребенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону на несколько десятков метров на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, проводится доследственная... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:26
2024-12-03T11:50
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Ребенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону на несколько десятков метров на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Третьего декабря в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как ребенок выпадает из кабины подъемника и катится вниз. Взрослые бегут вслед за ним и подхватывают его. О состоянии ребенка не сообщается. Как пишет автор поста, инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника и стала подталкивать ребенка скорее выйти. В итоге малыш выскользнул из кресла. Как сообщили в СУ СК России, работники канатной дороги вызвали спасателей на место происшествия. "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве. В ведомстве добавили, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20241202/prokuratura-1986905539.html
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кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника

В Кузбассе проведут проверку после того, как ребенок выпал из кабины подъемника

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияРебенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону на несколько десятков метров на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе
Ребенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону на несколько десятков метров на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Ребенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону на несколько десятков метров на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Ребенок выпал из кабины подъемника и скатился вниз по склону на несколько десятков метров на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Третьего декабря в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как ребенок выпадает из кабины подъемника и катится вниз. Взрослые бегут вслед за ним и подхватывают его. О состоянии ребенка не сообщается. Как пишет автор поста, инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника и стала подталкивать ребенка скорее выйти. В итоге малыш выскользнул из кресла. Как сообщили в СУ СК России, работники канатной дороги вызвали спасателей на место происшествия.
"По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.
В ведомстве добавили, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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