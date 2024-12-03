Рейтинг@Mail.ru
Оркестр Спивакова выступил в Будапеште - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:21 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/kultura-1986992391.html
Оркестр Спивакова выступил в Будапеште
Оркестр Спивакова выступил в Будапеште - РИА Новости, 03.12.2024
Оркестр Спивакова выступил в Будапеште
Национальный филармонический оркестр (НФОР) России под управлением дирижера Владимира Спивакова выступил с концертом в Венгерской музыкальной академии имени... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:21
2024-12-03T02:21
культура
венгрия
владимир спиваков
сергей рахманинов
екатерина мечетина
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
будапешт
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900657287_0:59:3111:1809_1920x0_80_0_0_7f349aeb1a6fc4465b54330f82d3ec00.jpg
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Национальный филармонический оркестр (НФОР) России под управлением дирижера Владимира Спивакова выступил с концертом в Венгерской музыкальной академии имени Ференца Листа, передает корреспондент РИА Новости. "Многие любители классической музыки нас ждут и пишут письма. Так что общение не прекратилось. А презентеры все время пишут, что соскучились и надеются, что мы приедем. Я думаю, что такое время наступит", - сказал Спиваков в беседе с журналистами перед концертом, отметив, что оркестр готов выступить и в других европейских странах, если поступят приглашения. Дирижер подчеркнул, что "российское искусство – это огромная часть глобального мира, глобальной культуры, и когда чего-то не хватает в этом мире, это ощущается". Программа выступления включала "Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор" и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнила пианистка Екатерина Мечетина. По окончании основной программы оркестр исполнил также произведения Петра Чайковского, Иоганна Брамса, Белы Бартока и Дмитрия Шостаковича. Публика приняла выступление восторженно. Концерт был организован при поддержке министерства культуры России. На нем присутствовали вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен и государственный секретарь администрации премьер-министра Венгрии, отвечающий за церковные и национальные связи, Миклош Шолтес.
https://ria.ru/20240913/spivakov-1972468046.html
https://ria.ru/20240909/orkestr-1971715683.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900657287_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_0a99fd1c807a41e028e8129bc0fa07c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, владимир спиваков, сергей рахманинов, екатерина мечетина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), будапешт, культура
Культура, Венгрия, Владимир Спиваков, Сергей Рахманинов, Екатерина Мечетина, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Будапешт, Культура
Оркестр Спивакова выступил в Будапеште

Оркестр Спивакова выступил в Будапеште с произведениями Рахманинова

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДирижер Владимир Спиваков
Дирижер Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Дирижер Владимир Спиваков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Национальный филармонический оркестр (НФОР) России под управлением дирижера Владимира Спивакова выступил с концертом в Венгерской музыкальной академии имени Ференца Листа, передает корреспондент РИА Новости.
"Многие любители классической музыки нас ждут и пишут письма. Так что общение не прекратилось. А презентеры все время пишут, что соскучились и надеются, что мы приедем. Я думаю, что такое время наступит", - сказал Спиваков в беседе с журналистами перед концертом, отметив, что оркестр готов выступить и в других европейских странах, если поступят приглашения.
Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем
13 сентября, 11:49
Дирижер подчеркнул, что "российское искусство – это огромная часть глобального мира, глобальной культуры, и когда чего-то не хватает в этом мире, это ощущается".
Программа выступления включала "Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор" и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнила пианистка Екатерина Мечетина. По окончании основной программы оркестр исполнил также произведения Петра Чайковского, Иоганна Брамса, Белы Бартока и Дмитрия Шостаковича. Публика приняла выступление восторженно.
Концерт был организован при поддержке министерства культуры России. На нем присутствовали вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен и государственный секретарь администрации премьер-министра Венгрии, отвечающий за церковные и национальные связи, Миклош Шолтес.
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Оркестр Большого театра исполнил увертюру на церемонии вручения Премии мира
9 сентября, 23:36
 
КультураВенгрияВладимир СпиваковСергей РахманиновЕкатерина МечетинаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)БудапештКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала