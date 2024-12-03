https://ria.ru/20241203/kultura-1986992391.html

Оркестр Спивакова выступил в Будапеште

Оркестр Спивакова выступил в Будапеште - РИА Новости, 03.12.2024

Оркестр Спивакова выступил в Будапеште

Национальный филармонический оркестр (НФОР) России под управлением дирижера Владимира Спивакова выступил с концертом в Венгерской музыкальной академии имени... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:21

2024-12-03T02:21

2024-12-03T02:21

культура

венгрия

владимир спиваков

сергей рахманинов

екатерина мечетина

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

будапешт

культура

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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Национальный филармонический оркестр (НФОР) России под управлением дирижера Владимира Спивакова выступил с концертом в Венгерской музыкальной академии имени Ференца Листа, передает корреспондент РИА Новости. "Многие любители классической музыки нас ждут и пишут письма. Так что общение не прекратилось. А презентеры все время пишут, что соскучились и надеются, что мы приедем. Я думаю, что такое время наступит", - сказал Спиваков в беседе с журналистами перед концертом, отметив, что оркестр готов выступить и в других европейских странах, если поступят приглашения. Дирижер подчеркнул, что "российское искусство – это огромная часть глобального мира, глобальной культуры, и когда чего-то не хватает в этом мире, это ощущается". Программа выступления включала "Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор" и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнила пианистка Екатерина Мечетина. По окончании основной программы оркестр исполнил также произведения Петра Чайковского, Иоганна Брамса, Белы Бартока и Дмитрия Шостаковича. Публика приняла выступление восторженно. Концерт был организован при поддержке министерства культуры России. На нем присутствовали вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен и государственный секретарь администрации премьер-министра Венгрии, отвечающий за церковные и национальные связи, Миклош Шолтес.

https://ria.ru/20240913/spivakov-1972468046.html

https://ria.ru/20240909/orkestr-1971715683.html

венгрия

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, владимир спиваков, сергей рахманинов, екатерина мечетина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), будапешт, культура