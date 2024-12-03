Оркестр Спивакова выступил в Будапеште
Оркестр Спивакова выступил в Будапеште с произведениями Рахманинова
Дирижер Владимир Спиваков. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Национальный филармонический оркестр (НФОР) России под управлением дирижера Владимира Спивакова выступил с концертом в Венгерской музыкальной академии имени Ференца Листа, передает корреспондент РИА Новости.
"Многие любители классической музыки нас ждут и пишут письма. Так что общение не прекратилось. А презентеры все время пишут, что соскучились и надеются, что мы приедем. Я думаю, что такое время наступит", - сказал Спиваков в беседе с журналистами перед концертом, отметив, что оркестр готов выступить и в других европейских странах, если поступят приглашения.
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Дирижер подчеркнул, что "российское искусство – это огромная часть глобального мира, глобальной культуры, и когда чего-то не хватает в этом мире, это ощущается".
Программа выступления включала "Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор" и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнила пианистка Екатерина Мечетина. По окончании основной программы оркестр исполнил также произведения Петра Чайковского, Иоганна Брамса, Белы Бартока и Дмитрия Шостаковича. Публика приняла выступление восторженно.
Концерт был организован при поддержке министерства культуры России. На нем присутствовали вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен и государственный секретарь администрации премьер-министра Венгрии, отвечающий за церковные и национальные связи, Миклош Шолтес.