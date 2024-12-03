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В Красноярском крае запустят проект "Профессионалитет для всех" - РИА Новости, 03.12.2024
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08:38 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/kotyukov-1987011572.html
В Красноярском крае запустят проект "Профессионалитет для всех"
В Красноярском крае запустят проект "Профессионалитет для всех" - РИА Новости, 03.12.2024
В Красноярском крае запустят проект "Профессионалитет для всех"
Проект "Профессионалитет для всех", который позволит обеспечить экономику квалифицированными специалистами рабочих профессий, запустят в Красноярском крае с... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:38
2024-12-03T08:38
михаил котюков
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 дек - РИА Новости. Проект "Профессионалитет для всех", который позволит обеспечить экономику квалифицированными специалистами рабочих профессий, запустят в Красноярском крае с 2025 года, сообщил губернатор региона Михаил Котюков. "С 2025 года запускаем проект "Профессионалитет для всех", чтобы обеспечить экономику квалифицированными специалистами рабочих профессий. Решаем эту задачу вместе с предприятиями края", - сказано в сообщении в Telegram-канале губернатора. Котюков напомнил, что в крае с федеральной поддержкой уже созданы три учебно-производственных кластера на базе техникумов, где учатся будущие энергетики, металлурги и работники сельского хозяйства. В 2025 году к ним добавятся еще три направления: в сфере транспортной логистики, ТЭК и железнодорожной отрасли. Вложения в модернизацию 26 техникумов и колледжей, которые участвуют в проекте, составят более 1,3 миллиарда рублей - это средства федеральные, краевые и работодателей. "Опыт считаю успешным. Ребята учатся на современном оборудовании, предприятия активно участвуют в их подготовке к работе на производстве. Чтобы в проект вошло больше учреждений среднего профобразования, поручил увеличить объем краевого финансирования. Необходимые средства в новом трёхлетнем бюджете предусмотрены", - отметил губернатор.
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михаил котюков, красноярский край
Михаил Котюков, Красноярский край
В Красноярском крае запустят проект "Профессионалитет для всех"

Котюков: в Красноярском крае запустят проект "Профессионалитет для всех"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 дек - РИА Новости. Проект "Профессионалитет для всех", который позволит обеспечить экономику квалифицированными специалистами рабочих профессий, запустят в Красноярском крае с 2025 года, сообщил губернатор региона Михаил Котюков.
"С 2025 года запускаем проект "Профессионалитет для всех", чтобы обеспечить экономику квалифицированными специалистами рабочих профессий. Решаем эту задачу вместе с предприятиями края", - сказано в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Котюков напомнил, что в крае с федеральной поддержкой уже созданы три учебно-производственных кластера на базе техникумов, где учатся будущие энергетики, металлурги и работники сельского хозяйства. В 2025 году к ним добавятся еще три направления: в сфере транспортной логистики, ТЭК и железнодорожной отрасли. Вложения в модернизацию 26 техникумов и колледжей, которые участвуют в проекте, составят более 1,3 миллиарда рублей - это средства федеральные, краевые и работодателей.
"Опыт считаю успешным. Ребята учатся на современном оборудовании, предприятия активно участвуют в их подготовке к работе на производстве. Чтобы в проект вошло больше учреждений среднего профобразования, поручил увеличить объем краевого финансирования. Необходимые средства в новом трёхлетнем бюджете предусмотрены", - отметил губернатор.
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Михаил КотюковКрасноярский край
 
 
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