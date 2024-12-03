https://ria.ru/20241203/kotyukov-1987011572.html

В Красноярском крае запустят проект "Профессионалитет для всех"

В Красноярском крае запустят проект "Профессионалитет для всех" - РИА Новости, 03.12.2024

В Красноярском крае запустят проект "Профессионалитет для всех"

Проект "Профессионалитет для всех", который позволит обеспечить экономику квалифицированными специалистами рабочих профессий, запустят в Красноярском крае с... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:38

2024-12-03T08:38

2024-12-03T08:38

михаил котюков

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977177173_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_2b52fca14d162f87d5ac4df577c6014f.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 дек - РИА Новости. Проект "Профессионалитет для всех", который позволит обеспечить экономику квалифицированными специалистами рабочих профессий, запустят в Красноярском крае с 2025 года, сообщил губернатор региона Михаил Котюков. "С 2025 года запускаем проект "Профессионалитет для всех", чтобы обеспечить экономику квалифицированными специалистами рабочих профессий. Решаем эту задачу вместе с предприятиями края", - сказано в сообщении в Telegram-канале губернатора. Котюков напомнил, что в крае с федеральной поддержкой уже созданы три учебно-производственных кластера на базе техникумов, где учатся будущие энергетики, металлурги и работники сельского хозяйства. В 2025 году к ним добавятся еще три направления: в сфере транспортной логистики, ТЭК и железнодорожной отрасли. Вложения в модернизацию 26 техникумов и колледжей, которые участвуют в проекте, составят более 1,3 миллиарда рублей - это средства федеральные, краевые и работодателей. "Опыт считаю успешным. Ребята учатся на современном оборудовании, предприятия активно участвуют в их подготовке к работе на производстве. Чтобы в проект вошло больше учреждений среднего профобразования, поручил увеличить объем краевого финансирования. Необходимые средства в новом трёхлетнем бюджете предусмотрены", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20241201/premiya-1986732541.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил котюков, красноярский край