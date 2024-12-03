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Дома и соцобъекты подключили к новым котельным в Ярославской области - РИА Новости, 03.12.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:16 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/kotelni-1987159548.html
Дома и соцобъекты подключили к новым котельным в Ярославской области
Дома и соцобъекты подключили к новым котельным в Ярославской области - РИА Новости, 03.12.2024
Дома и соцобъекты подключили к новым котельным в Ярославской области
Дома и соцобъекты подключили к новым котельным в Ярославском и Большесельском районах Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:16
2024-12-03T18:16
ярославская область
ярославская область
ярославский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Дома и соцобъекты подключили к новым котельным в Ярославском и Большесельском районах Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в Ярославской области запущены две новые газовые котельные – в деревне Ноготино Ярославского района и в селе Варегово Большесельского района. Они построены в рамках в рамках реализации правительством области программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области". "Современные котельные приходят на смену устаревшим, в том числе мазутным, которые отработали свой ресурс и требовали больших расходов. Газ – более экономичный и экологичный вид топлива. Его использование более эффективно и наносит меньше вреда окружающей среде. Для нештатных ситуаций котельные оснащаем резервными генераторами", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. Как сообщает правительство области, запуск экологичной газовой установки в Ноготине обеспечивает стабильное и надежное теплоснабжение Красноткацкой школы, детской поликлиники, нескольких многоквартирных домов. И.о. министра ЖКХ Ярославской области Елена Дмитриевская, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, отметила, что котельная построена по инициативе губернатора Михаила Евраева в рамках федеральной программы газификации. После ввода в эксплуатацию сооружение передали в региональную собственность, сейчас его обслуживанием занимается ГП ЯО "Северный водоканал", отметила Дмитриевская. По данным правительства Ярославской области, в настоящее время в регионе 588 котельных, из них 365 работают на газе.
https://ria.ru/20241202/selo-1986972810.html
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ярославская область, ярославский район
Ярославская область, Ярославская область, Ярославский район
Дома и соцобъекты подключили к новым котельным в Ярославской области

В Ярославской области дома и соцобъекты подключили к новым котельным

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Виктор Чернов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Дома и соцобъекты подключили к новым котельным в Ярославском и Большесельском районах Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в Ярославской области запущены две новые газовые котельные – в деревне Ноготино Ярославского района и в селе Варегово Большесельского района. Они построены в рамках в рамках реализации правительством области программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области".
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"Современные котельные приходят на смену устаревшим, в том числе мазутным, которые отработали свой ресурс и требовали больших расходов. Газ – более экономичный и экологичный вид топлива. Его использование более эффективно и наносит меньше вреда окружающей среде. Для нештатных ситуаций котельные оснащаем резервными генераторами", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева.
Как сообщает правительство области, запуск экологичной газовой установки в Ноготине обеспечивает стабильное и надежное теплоснабжение Красноткацкой школы, детской поликлиники, нескольких многоквартирных домов.
И.о. министра ЖКХ Ярославской области Елена Дмитриевская, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, отметила, что котельная построена по инициативе губернатора Михаила Евраева в рамках федеральной программы газификации. После ввода в эксплуатацию сооружение передали в региональную собственность, сейчас его обслуживанием занимается ГП ЯО "Северный водоканал", отметила Дмитриевская.
По данным правительства Ярославской области, в настоящее время в регионе 588 котельных, из них 365 работают на газе.
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