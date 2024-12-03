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Китай призвал США не политизировать проблему происхождения коронавируса - РИА Новости, 03.12.2024
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11:49 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/koronavirus-1987052411.html
Китай призвал США не политизировать проблему происхождения коронавируса
Китай призвал США не политизировать проблему происхождения коронавируса - РИА Новости, 03.12.2024
Китай призвал США не политизировать проблему происхождения коронавируса
США должны прекратить политизировать проблему происхождения коронавируса и использовать ее в качестве оружия, а также перестать очернять другие страны, заявил... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:49
2024-12-03T11:49
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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. США должны прекратить политизировать проблему происхождения коронавируса и использовать ее в качестве оружия, а также перестать очернять другие страны, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Конгрессмены США по итогам двухлетного расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань". Линь Цзянь подчеркнул, что в докладе "отсутствуют какие-либо доказательства по существу", он "поливает грязью" Китай, и представляет собой "политическую манипуляцию". "США следует немедленно прекратить политизировать, использовать в качестве оружия проблему происхождения (коронавируса), прекратить клеветать на другие страны и перекладывать ответственность", - сказал он. Дипломат призвал США раскрыть для общественности информацию о деятельности лаборатории в Форт-Детрике, а также об американских биологических лабораториях по всему миру. По словам Линь Цзяня, вопрос происхождения коронавируса представляет собой серьезную научную проблему, и Китай всегда придерживался духа научной открытости и прозрачности, а также активно поддерживал и участвовал в глобальном научном поиске происхождения вируса. Он напомнил, что ранее экспертная группа ВОЗ назвала "крайне маловероятной" утечку вируса из лаборатории в Китае. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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в мире, китай, сша, ухань, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19
В мире, Китай, США, Ухань, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
Китай призвал США не политизировать проблему происхождения коронавируса

МИД КНР призвал США не политизировать проблему происхождения COVID-19

© AP Photo / Chan Long HeiФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. США должны прекратить политизировать проблему происхождения коронавируса и использовать ее в качестве оружия, а также перестать очернять другие страны, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Конгрессмены США по итогам двухлетного расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань".
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Линь Цзянь подчеркнул, что в докладе "отсутствуют какие-либо доказательства по существу", он "поливает грязью" Китай, и представляет собой "политическую манипуляцию".
"США следует немедленно прекратить политизировать, использовать в качестве оружия проблему происхождения (коронавируса), прекратить клеветать на другие страны и перекладывать ответственность", - сказал он.
Дипломат призвал США раскрыть для общественности информацию о деятельности лаборатории в Форт-Детрике, а также об американских биологических лабораториях по всему миру.
По словам Линь Цзяня, вопрос происхождения коронавируса представляет собой серьезную научную проблему, и Китай всегда придерживался духа научной открытости и прозрачности, а также активно поддерживал и участвовал в глобальном научном поиске происхождения вируса. Он напомнил, что ранее экспертная группа ВОЗ назвала "крайне маловероятной" утечку вируса из лаборатории в Китае.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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