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В Южной Корее отменили экстренный сбор военных - РИА Новости, 03.12.2024
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22:16 03.12.2024 (обновлено: 22:30 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987201220.html
В Южной Корее отменили экстренный сбор военных
В Южной Корее отменили экстренный сбор военных - РИА Новости, 03.12.2024
В Южной Корее отменили экстренный сбор военных
Минобороны Южной Кореи отменило ранее объявленный экстренный сбор военных, прибывшие на этот призыв сотрудники уже возвращаются, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:16
2024-12-03T22:30
в мире
южная корея
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Минобороны Южной Кореи отменило ранее объявленный экстренный сбор военных, прибывшие на этот призыв сотрудники уже возвращаются, сообщило агентство Рёнхап."Министерство обороны Южной Кореи отменило экстренный сбор... прибывшие сотрудники уже возвращаются", - пишет агентство.Ранее Рёнхап сообщало, что после объявления президентом страны Юн Сок Ёлем о введении военного положения министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций и предписало военнослужащим запаса выйти на службу.Президент в ночь на среду провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Он также заявил, что попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти.Позднее парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.
https://ria.ru/20241128/sbs-1986155050.html
https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
В Южной Корее отменили экстренный сбор военных

Рёнхап: Минобороны Южной Кореи отменило экстренный сбор военных

© Фото : соцсетиВоенная техника в Сеуле
Военная техника в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : соцсети
Военная техника в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Минобороны Южной Кореи отменило ранее объявленный экстренный сбор военных, прибывшие на этот призыв сотрудники уже возвращаются, сообщило агентство Рёнхап.
"Министерство обороны Южной Кореи отменило экстренный сбор... прибывшие сотрудники уже возвращаются", - пишет агентство.
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Ранее Рёнхап сообщало, что после объявления президентом страны Юн Сок Ёлем о введении военного положения министерство обороны Республики Корея приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций и предписало военнослужащим запаса выйти на службу.
Президент в ночь на среду провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Он также заявил, что попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти.
Позднее парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.
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