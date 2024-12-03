https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html

Южная Корея не предупреждала США о введении военного положения

Южная Корея не предупреждала США о введении военного положения - РИА Новости, 03.12.2024

Южная Корея не предупреждала США о введении военного положения

Южная Корея заранее не предупреждала США о намерении президента страны объявить военное положение, Вашингтон озабочен развитием событий, сообщает журналист... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T21:10

2024-12-03T21:10

2024-12-03T21:10

в мире

южная корея

сша

введение военного положения в южной корее

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Южная Корея заранее не предупреждала США о намерении президента страны объявить военное положение, Вашингтон озабочен развитием событий, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на Белый дом. "США не были предупреждены об этом объявлении президентом Южной Кореи. Мы серьезно озабочены развитием событий, которые мы наблюдаем в стране", - сказал журналисту представитель совета национальной безопасности США. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.

https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html

южная корея

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Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-03T21:10 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, южная корея, сша, введение военного положения в южной корее