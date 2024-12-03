Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея не предупреждала США о введении военного положения - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html
Южная Корея не предупреждала США о введении военного положения
Южная Корея не предупреждала США о введении военного положения - РИА Новости, 03.12.2024
Южная Корея не предупреждала США о введении военного положения
Южная Корея заранее не предупреждала США о намерении президента страны объявить военное положение, Вашингтон озабочен развитием событий, сообщает журналист... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T21:10
2024-12-03T21:10
в мире
южная корея
сша
введение военного положения в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987156515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47d1088bb7ac6738ff4632e36f89618.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Южная Корея заранее не предупреждала США о намерении президента страны объявить военное положение, Вашингтон озабочен развитием событий, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на Белый дом. "США не были предупреждены об этом объявлении президентом Южной Кореи. Мы серьезно озабочены развитием событий, которые мы наблюдаем в стране", - сказал журналисту представитель совета национальной безопасности США. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.
https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html
южная корея
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
2024-12-03T21:10
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987156515_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddc43b635b1602a391ebc88c9c4f720c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, сша, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, США, Введение военного положения в Южной Корее
Южная Корея не предупреждала США о введении военного положения

Axios: Южная Корея заранее не предупреждала США о введении военного положения

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят трансляцию пресс-конференции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле, Южная Корея
Люди смотрят трансляцию пресс-конференции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят трансляцию пресс-конференции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле, Южная Корея
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Южная Корея заранее не предупреждала США о намерении президента страны объявить военное положение, Вашингтон озабочен развитием событий, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на Белый дом.
"США не были предупреждены об этом объявлении президентом Южной Кореи. Мы серьезно озабочены развитием событий, которые мы наблюдаем в стране", - сказал журналисту представитель совета национальной безопасности США.
Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле. 3 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Эксперт оценил последствия военного положения в Южной Корее для России
Вчера, 19:16
 
В миреЮжная КореяСШАВведение военного положения в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала