https://ria.ru/20241203/koreya-1987195905.html
В ООН выразили обеспокоенность военным положением в Южной Корее
В ООН выразили обеспокоенность военным положением в Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024
В ООН выразили обеспокоенность военным положением в Южной Корее
Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с обеспокоенностью следит за развитием ситуации в Южной Корее на фоне введения там военного положения, сообщил РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T21:02
2024-12-03T21:02
2024-12-03T21:03
в мире
южная корея
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
оон
введение военного положения в южной корее
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ООН, 3 дек - РИА Новости. Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с обеспокоенностью следит за развитием ситуации в Южной Корее на фоне введения там военного положения, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Мы очень внимательно и с обеспокоенностью следим за ситуацией", - сказал он в ходе брифинга. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент страны позднее проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, все они проголосовали единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.
https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html
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Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить.
Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
2024-12-03T21:02
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в мире, южная корея, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ООН, Введение военного положения в Южной Корее
В ООН выразили обеспокоенность военным положением в Южной Корее
В офисе генсека ООН заявили, что следят за ситуацией в Южной Корее