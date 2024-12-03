https://ria.ru/20241203/koreya-1987183149.html
В партии президента Южной Кореи признали военное положение утратившим силу
В партии президента Южной Кореи признали военное положение утратившим силу - РИА Новости, 03.12.2024
В партии президента Южной Кореи признали военное положение утратившим силу
Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что применение армии и полиции в Сеуле было незаконным. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:32
2024-12-03T19:32
2024-12-03T19:47
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что применение армии и полиции в Сеуле было незаконным.Политик также признал, что военное положение, введенное президентом и отмененное парламентом, утратило силу.Парламент ранее проголосовал за отмену военного положения, введенного президентом. Военное положение запрещает работу парламента и политических партий.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
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Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить.
Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
2024-12-03T19:32
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РИА Новости
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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее
В партии президента Южной Кореи признали военное положение утратившим силу
Лидер партии президента Южной Кореи признал военное положение утратившим силу