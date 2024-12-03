https://ria.ru/20241203/koreya-1987181646.html
Евросоюз следит за развитием ситуации в Южной Корее
Евросоюз следит за развитием ситуации в Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024
Евросоюз следит за развитием ситуации в Южной Корее
Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации в Южной Корее, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕС. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:24
2024-12-03T19:24
2024-12-03T19:47
южная корея
евросоюз
в мире
введение военного положения в южной корее
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации в Южной Корее, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕС."Мы внимательно следим за ситуацией в Южной Корее", - сказал собеседник агентства.Агентство Рёнхап Южной Кореи ранее сообщило, что президент Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения в стране "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Речь идет о противостоянии с имеющей большинство в южнокорейском парламенте оппозицией, которая хотела объявить президенту импичмент.Спикер парламента У Вон Сик, в свою очередь, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране. Позднее парламент проголосовал за отмену президентского решения о военном положении.В ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время поездки в Японию и Южную Корею подписал с этими странами соглашения о партнерстве в области обороны и безопасности.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить.
Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
2024-12-03T19:24
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южная корея, евросоюз, в мире, введение военного положения в южной корее
Южная Корея, Евросоюз, В мире, Введение военного положения в Южной Корее
Евросоюз следит за развитием ситуации в Южной Корее
В ЕС заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в Южной Корее