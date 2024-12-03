https://ria.ru/20241203/koreya-1987181646.html

Евросоюз следит за развитием ситуации в Южной Корее

Евросоюз следит за развитием ситуации в Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024

Евросоюз следит за развитием ситуации в Южной Корее

Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации в Южной Корее, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕС. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:24

2024-12-03T19:24

2024-12-03T19:47

южная корея

евросоюз

в мире

введение военного положения в южной корее

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации в Южной Корее, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕС."Мы внимательно следим за ситуацией в Южной Корее", - сказал собеседник агентства.Агентство Рёнхап Южной Кореи ранее сообщило, что президент Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения в стране "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Речь идет о противостоянии с имеющей большинство в южнокорейском парламенте оппозицией, которая хотела объявить президенту импичмент.Спикер парламента У Вон Сик, в свою очередь, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране. Позднее парламент проголосовал за отмену президентского решения о военном положении.В ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время поездки в Японию и Южную Корею подписал с этими странами соглашения о партнерстве в области обороны и безопасности.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241203/koreya-1987155528.html

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Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-03T19:24 true PT0M21S

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южная корея, евросоюз, в мире, введение военного положения в южной корее